18 июня 2025

Суд ХМАО вынес приговор жителю, который угрожал устроить взрыв и подрался с полицейским

Суд ХМАО оштрафовал жителя за лжеминирование и драку с полицией
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оштрафовал югорчанина на 240 тысяч рублей
Суд оштрафовал югорчанина на 240 тысяч рублей Фото:

Суд Пыть-Яха вынес приговор мужчине, который угрожал взорвать производственный объект в городе и подрался с полицейскими, которые прибыли на его задержание. Югорчанин заплатит штраф в 240 тысяч рублей.

«Признать [подсудимого] виновным в совершении преступлений. […] Назначит. окончательное наказание в виде штрафа в размере 240 000 рублей с рассрочкой выплаты равными платежами на шесть месяцев», — сообщается в базе данных городского суда.

В январе 2025 года югорчанин позвонил в дежурную часть полиции и сообщил о якобы готовящемся взрыве на одном из производственных объектов. Однако прибывшие на место сотрудники никаких опасных предметов не обнаружили. Во время задержания он пытался оказать сопротивление полицейским и бросился на них с кулаками. Суд признал его виновным в заведомо ложном сообщении о теракте и применении насилия в отношении представителя власти.

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Суд Пыть-Яха вынес приговор мужчине, который угрожал взорвать производственный объект в городе и подрался с полицейскими, которые прибыли на его задержание. Югорчанин заплатит штраф в 240 тысяч рублей. «Признать [подсудимого] виновным в совершении преступлений. […] Назначит. окончательное наказание в виде штрафа в размере 240 000 рублей с рассрочкой выплаты равными платежами на шесть месяцев», — сообщается в базе данных городского суда. В январе 2025 года югорчанин позвонил в дежурную часть полиции и сообщил о якобы готовящемся взрыве на одном из производственных объектов. Однако прибывшие на место сотрудники никаких опасных предметов не обнаружили. Во время задержания он пытался оказать сопротивление полицейским и бросился на них с кулаками. Суд признал его виновным в заведомо ложном сообщении о теракте и применении насилия в отношении представителя власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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