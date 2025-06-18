Суд ХМАО вынес приговор жителю, который угрожал устроить взрыв и подрался с полицейским

Суд Пыть-Яха вынес приговор мужчине, который угрожал взорвать производственный объект в городе и подрался с полицейскими, которые прибыли на его задержание. Югорчанин заплатит штраф в 240 тысяч рублей.
«Признать [подсудимого] виновным в совершении преступлений. […] Назначит. окончательное наказание в виде штрафа в размере 240 000 рублей с рассрочкой выплаты равными платежами на шесть месяцев», — сообщается в базе данных городского суда.
В январе 2025 года югорчанин позвонил в дежурную часть полиции и сообщил о якобы готовящемся взрыве на одном из производственных объектов. Однако прибывшие на место сотрудники никаких опасных предметов не обнаружили. Во время задержания он пытался оказать сопротивление полицейским и бросился на них с кулаками. Суд признал его виновным в заведомо ложном сообщении о теракте и применении насилия в отношении представителя власти.
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