18 июня 2025

Депутаты раскритиковали чиновников мэрии Сургута за падение выручки хлебозавода

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты Сургута взволнованы судьбой хлебозавода
Депутаты Сургута взволнованы судьбой хлебозавода Фото:

Депутаты думы Сургута раскритиковали чиновников за падение выручки муниципального хлебозавода. Претензии прозвучали на заседании думского комитета города по бюджету и финансам, сообщил корреспондент URA.RU.

«В октябре по поводу хлебозавода была четкая картинка, что идет падение объемов реализации, и мы тогда разговаривали, что выручка падает. А это сказывается на рентабельности предприятия. Соответственно, что делать-то будем? Смотреть, как завод уходит постепенно в минус? Тенденция именно такая», — возмутился депутат Владимир Болотов.

Заместитель главы города Артем Кириленко добавил, что директор предприятия должен был уже до конца мая дать предложение о модернизации производства. «Однако до текущего момента, он не предоставил предложение и никаких решений не принял, нарушив тем самым поручение совета директоров», — заявил он.

Депутаты предложили приостановить выплату чистой прибыли хлебозавода, подготовить план по модернизации предприятия и рассчитать, сколько для этого потребуется средств. Рассмотреть этот вопрос собираются на ближайшем заседании рабочей группы.

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Депутаты думы Сургута раскритиковали чиновников за падение выручки муниципального хлебозавода. Претензии прозвучали на заседании думского комитета города по бюджету и финансам, сообщил корреспондент URA.RU. «В октябре по поводу хлебозавода была четкая картинка, что идет падение объемов реализации, и мы тогда разговаривали, что выручка падает. А это сказывается на рентабельности предприятия. Соответственно, что делать-то будем? Смотреть, как завод уходит постепенно в минус? Тенденция именно такая», — возмутился депутат Владимир Болотов. Заместитель главы города Артем Кириленко добавил, что директор предприятия должен был уже до конца мая дать предложение о модернизации производства. «Однако до текущего момента, он не предоставил предложение и никаких решений не принял, нарушив тем самым поручение совета директоров», — заявил он. Депутаты предложили приостановить выплату чистой прибыли хлебозавода, подготовить план по модернизации предприятия и рассчитать, сколько для этого потребуется средств. Рассмотреть этот вопрос собираются на ближайшем заседании рабочей группы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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