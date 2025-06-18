Депутаты раскритиковали чиновников мэрии Сургута за падение выручки хлебозавода

Депутаты думы Сургута раскритиковали чиновников за падение выручки муниципального хлебозавода. Претензии прозвучали на заседании думского комитета города по бюджету и финансам, сообщил корреспондент URA.RU.
«В октябре по поводу хлебозавода была четкая картинка, что идет падение объемов реализации, и мы тогда разговаривали, что выручка падает. А это сказывается на рентабельности предприятия. Соответственно, что делать-то будем? Смотреть, как завод уходит постепенно в минус? Тенденция именно такая», — возмутился депутат Владимир Болотов.
Заместитель главы города Артем Кириленко добавил, что директор предприятия должен был уже до конца мая дать предложение о модернизации производства. «Однако до текущего момента, он не предоставил предложение и никаких решений не принял, нарушив тем самым поручение совета директоров», — заявил он.
Депутаты предложили приостановить выплату чистой прибыли хлебозавода, подготовить план по модернизации предприятия и рассчитать, сколько для этого потребуется средств. Рассмотреть этот вопрос собираются на ближайшем заседании рабочей группы.
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