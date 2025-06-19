На предстоящих выходных югорчан ждут сразу два фестиваля, концерты под открытым небом и купальская ночь. Какую программу подготовили организаторы — в афише URA.RU.
Ханты-Мансийск
Фестиваль «Местные», 21 июня — парк Лосева
Для горожан подготовили ряд локаций: летняя кухня, где повара устроят гастро-шоу, интерактивный ретро-гараж, рукодельня с мастер-классами, детская костюмерная. А у фонтана расположится уличная студия видеоподкастов, в которой каждый сможет поделиться своими историями и мечтами. В ремесленном ряду будут представлены аксессуары локальных производителей — от сумок до керамики.
Творческая встреча с Иваном Харатьяном, 21 июня — музей геологии, нефти и газа
Иван Харатьян — потомственный артист, сын знаменитых актеров Дмитрия Харатьяна и Марины Майко. Кинолюбителям предлагают посмотреть и обсудить дебютный фильм Ивана «Каруза». Картина основана на реальных событиях и рассказывает историю о дружбе мальчика и собаки в блокадном Ленинграде.
Гала-концерт Открытого фестиваля военно-патриотической песни УрФО, 21июня — КТЦ «Югра-Классик»
На сцене выступят лауреаты и обладатели гран-при. Среди них — Елена Лаптандер из Салехарда, Николай Бурьяновский и Сергей Пестов из Москвы. Представители батальона «Югра» и Башкирского батальона имени М. Шаймуратова будут присутствовать в качестве почетных гостей.
Нижневартовск
«ЯгомФест», 21 июня — экопарк «Ягом»
Площадку поделят на несколько тематических зон: сцена, воркаут, ярмарка, чайная, фудкорт, чилл-аут. На сцене весь день будут выступать музыканты, а гостям тем временем предлагают заняться спортивными активностями и принять участие в различных мастер-классах. Например, изготовить свечу или расписать гипсовые фигурки. Также посетители смогут отведать авторские блюда от местных рестораторов и продегустировать шоколад ручной работы.
Сургут
Концерты под открытым небом, 21 июня — Сургутская филармония
Коллективы филармонии порадуют в субботу сургутян сразу двумя концертами. Так, с 13:00 «Сургут Экспресс-Бэнд» даст старт детской программе. А в 20:00 местных жителей ждет концерт в исполнении камерного оркестра русских народных инструментов «Былина».
Премьера Сургутского драмтеатра — театр СурГУ
Театралы закроют творческий сезон последней премьерой «Рок-н-ролл на закате» (16+) по пьесе Михаила Хейфеца. В продаже остались несколько билетов.По сюжету главные герои встретились в танцевальном классе, чтобы научиться танцевать рок-н-ролл. Им хорошо друг с другом, но они себе в этом не признаются из-за привычного одиночества.
Купала, 21 июня — Сайгатина
Купальскую ночь устроят на берегу протоки Оби. В программе — хороводы, молодецкие забавы, традиционные обряды, кадрили, ярмарка. Гостей просят прийти в народной одежде. Мужчинам советуют облачиться в рубахи и брюки, а женщинам — в юбки и сарафаны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!