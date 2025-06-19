Прыжки через костер и гастро-шоу: как жителям ХМАО развлечься в выходные. Афиша

Югорчан ждут фестивали, уличные концерты и купальская ночь на выходных
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Купальскую ночь устроят на берегу протоки Оби в Сайгатина
Купальскую ночь устроят на берегу протоки Оби в Сайгатина Фото:

На предстоящих выходных югорчан ждут сразу два фестиваля, концерты под открытым небом и купальская ночь. Какую программу подготовили организаторы — в афише URA.RU.

Ханты-Мансийск

Фестиваль «Местные», 21 июня — парк Лосева

Для горожан подготовили ряд локаций: летняя кухня, где повара устроят гастро-шоу, интерактивный ретро-гараж, рукодельня с мастер-классами, детская костюмерная. А у фонтана расположится уличная студия видеоподкастов, в которой каждый сможет поделиться своими историями и мечтами. В ремесленном ряду будут представлены аксессуары локальных производителей — от сумок до керамики.

Творческая встреча с Иваном Харатьяном, 21 июня — музей геологии, нефти и газа

Иван Харатьян — потомственный артист, сын знаменитых актеров Дмитрия Харатьяна и Марины Майко. Кинолюбителям предлагают посмотреть и обсудить дебютный фильм Ивана «Каруза». Картина основана на реальных событиях и рассказывает историю о дружбе мальчика и собаки в блокадном Ленинграде.

Гала-концерт Открытого фестиваля военно-патриотической песни УрФО, 21июня — КТЦ «Югра-Классик»

На сцене выступят лауреаты и обладатели гран-при. Среди них — Елена Лаптандер из Салехарда, Николай Бурьяновский и Сергей Пестов из Москвы. Представители батальона «Югра» и Башкирского батальона имени М. Шаймуратова будут присутствовать в качестве почетных гостей.

Нижневартовск

«ЯгомФест», 21 июня — экопарк «Ягом»

Площадку поделят на несколько тематических зон: сцена, воркаут, ярмарка, чайная, фудкорт, чилл-аут. На сцене весь день будут выступать музыканты, а гостям тем временем предлагают заняться спортивными активностями и принять участие в различных мастер-классах. Например, изготовить свечу или расписать гипсовые фигурки. Также посетители смогут отведать авторские блюда от местных рестораторов и продегустировать шоколад ручной работы.

Сургут

Концерты под открытым небом, 21 июня — Сургутская филармония

Коллективы филармонии порадуют в субботу сургутян сразу двумя концертами. Так, с 13:00 «Сургут Экспресс-Бэнд» даст старт детской программе. А в 20:00 местных жителей ждет концерт в исполнении камерного оркестра русских народных инструментов «Былина».

Премьера Сургутского драмтеатра — театр СурГУ

Театралы закроют творческий сезон последней премьерой «Рок-н-ролл на закате» (16+) по пьесе Михаила Хейфеца. В продаже остались несколько билетов.По сюжету главные герои встретились в танцевальном классе, чтобы научиться танцевать рок-н-ролл. Им хорошо друг с другом, но они себе в этом не признаются из-за привычного одиночества.

Купала, 21 июня — Сайгатина

Купальскую ночь устроят на берегу протоки Оби. В программе — хороводы, молодецкие забавы, традиционные обряды, кадрили, ярмарка. Гостей просят прийти в народной одежде. Мужчинам советуют облачиться в рубахи и брюки, а женщинам — в юбки и сарафаны.

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На предстоящих выходных югорчан ждут сразу два фестиваля, концерты под открытым небом и купальская ночь. Какую программу подготовили организаторы — в афише URA.RU. Ханты-Мансийск Фестиваль «Местные», 21 июня — парк Лосева Для горожан подготовили ряд локаций: летняя кухня, где повара устроят гастро-шоу, интерактивный ретро-гараж, рукодельня с мастер-классами, детская костюмерная. А у фонтана расположится уличная студия видеоподкастов, в которой каждый сможет поделиться своими историями и мечтами. В ремесленном ряду будут представлены аксессуары локальных производителей — от сумок до керамики. Творческая встреча с Иваном Харатьяном, 21 июня — музей геологии, нефти и газа Иван Харатьян — потомственный артист, сын знаменитых актеров Дмитрия Харатьяна и Марины Майко. Кинолюбителям предлагают посмотреть и обсудить дебютный фильм Ивана «Каруза». Картина основана на реальных событиях и рассказывает историю о дружбе мальчика и собаки в блокадном Ленинграде. Гала-концерт Открытого фестиваля военно-патриотической песни УрФО, 21июня — КТЦ «Югра-Классик» На сцене выступят лауреаты и обладатели гран-при. Среди них — Елена Лаптандер из Салехарда, Николай Бурьяновский и Сергей Пестов из Москвы. Представители батальона «Югра» и Башкирского батальона имени М. Шаймуратова будут присутствовать в качестве почетных гостей. Нижневартовск «ЯгомФест», 21 июня — экопарк «Ягом» Площадку поделят на несколько тематических зон: сцена, воркаут, ярмарка, чайная, фудкорт, чилл-аут. На сцене весь день будут выступать музыканты, а гостям тем временем предлагают заняться спортивными активностями и принять участие в различных мастер-классах. Например, изготовить свечу или расписать гипсовые фигурки. Также посетители смогут отведать авторские блюда от местных рестораторов и продегустировать шоколад ручной работы. Сургут Концерты под открытым небом, 21 июня — Сургутская филармония Коллективы филармонии порадуют в субботу сургутян сразу двумя концертами. Так, с 13:00 «Сургут Экспресс-Бэнд» даст старт детской программе. А в 20:00 местных жителей ждет концерт в исполнении камерного оркестра русских народных инструментов «Былина». Премьера Сургутского драмтеатра — театр СурГУ Театралы закроют творческий сезон последней премьерой «Рок-н-ролл на закате» (16+) по пьесе Михаила Хейфеца. В продаже остались несколько билетов.По сюжету главные герои встретились в танцевальном классе, чтобы научиться танцевать рок-н-ролл. Им хорошо друг с другом, но они себе в этом не признаются из-за привычного одиночества. Купала, 21 июня — Сайгатина Купальскую ночь устроят на берегу протоки Оби. В программе — хороводы, молодецкие забавы, традиционные обряды, кадрили, ярмарка. Гостей просят прийти в народной одежде. Мужчинам советуют облачиться в рубахи и брюки, а женщинам — в юбки и сарафаны.
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