Министр строительства Файзуллин вернется в Курганскую область из-за паводка

Министр строительства Файзуллин вернется в Курганскую область

24 апреля 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Ирек Файзуллин вновь посетит Курган 25 апреля Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курган 25 апреля приедет министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Об этом он сообщил во время совещания в прямом эфире по вопросам ликвидации последствий паводков с президентом РФ Владимиром Путиным. «Завтра в Кургане провожу работу, затем послезавтра в Ишиме. Работа на контроле, Владимир Владимирович. Оперативно постараемся в праздники все необходимые действия наши закончить», — сообщил Файзуллин президенту РФ. На совещании также присутствовали главы регионов, столкнувшихся с наводнением, в том числе губернатор Курганской области Вадим Шумков. Ранее URA.RU сообщило, что губернатор Шумков принял участие в совещании с президентом страны Владимиром Путиным. На мероприятии, посвященном ситуации с паводком в ряде регионов России, курганский глава сообщил о принимаемых мерах в связи с наводнением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курган 25 апреля приедет министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Об этом он сообщил во время совещания в прямом эфире по вопросам ликвидации последствий паводков с президентом РФ Владимиром Путиным. «Завтра в Кургане провожу работу, затем послезавтра в Ишиме. Работа на контроле, Владимир Владимирович. Оперативно постараемся в праздники все необходимые действия наши закончить», — сообщил Файзуллин президенту РФ. На совещании также присутствовали главы регионов, столкнувшихся с наводнением, в том числе губернатор Курганской области Вадим Шумков. Ранее URA.RU сообщило, что губернатор Шумков принял участие в совещании с президентом страны Владимиром Путиным. На мероприятии, посвященном ситуации с паводком в ряде регионов России, курганский глава сообщил о принимаемых мерах в связи с наводнением.