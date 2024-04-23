23 апреля 2024

Министр строительства Файзуллин вернется в Курганскую область из-за паводка

Министр строительства Файзуллин вернется в Курганскую область
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония закладки первого камня района Новокольцовский. Екатеринбург, файзуллин ирек
Ирек Файзуллин вновь посетит Курган 25 апреля Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курган 25 апреля приедет министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Об этом он сообщил во время совещания в прямом эфире по вопросам ликвидации последствий паводков с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Завтра в Кургане провожу работу, затем послезавтра в Ишиме. Работа на контроле, Владимир Владимирович. Оперативно постараемся в праздники все необходимые действия наши закончить», — сообщил Файзуллин президенту РФ. На совещании также присутствовали главы регионов, столкнувшихся с наводнением, в том числе губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Ранее URA.RU сообщило, что губернатор Шумков принял участие в совещании с президентом страны Владимиром Путиным. На мероприятии, посвященном ситуации с паводком в ряде регионов России, курганский глава сообщил о принимаемых мерах в связи с наводнением.

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В Курган 25 апреля приедет министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Об этом он сообщил во время совещания в прямом эфире по вопросам ликвидации последствий паводков с президентом РФ Владимиром Путиным. «Завтра в Кургане провожу работу, затем послезавтра в Ишиме. Работа на контроле, Владимир Владимирович. Оперативно постараемся в праздники все необходимые действия наши закончить», — сообщил Файзуллин президенту РФ. На совещании также присутствовали главы регионов, столкнувшихся с наводнением, в том числе губернатор Курганской области Вадим Шумков. Ранее URA.RU сообщило, что губернатор Шумков принял участие в совещании с президентом страны Владимиром Путиным. На мероприятии, посвященном ситуации с паводком в ряде регионов России, курганский глава сообщил о принимаемых мерах в связи с наводнением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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