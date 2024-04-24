В МИД рассказали, как РФ ответит на конфискацию ее активов

В случае конфискации своих активов Россия готова использовать все доступные механизмы и инструменты для ответа. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
«Мы используем все механизмы и инструменты. Мы будем действовать внимательно, но если в игре нет ограничений и правил, тогда мы будем готовы принять контрмеры», — сказал Панкин, передает РИА Новости. Также он указал, что, если Запад примет решение о конфискации активов, это повлечет последствия и нанесет ущерб экономическим отношениям.
Сенат Конгресса США проголосовал за пакет законопроектов, включающий в себя конфискацию активов России для передачи их Киеву. Пакет также предусматривает гуманитарную помощь и поставку ракет ATACMS Украине. Документ ожидает подписи президента США Джо Байдена.
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