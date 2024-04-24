24 апреля 2024

В МИД рассказали, как РФ ответит на конфискацию ее активов

МИД: РФ будет использовать все механизмы для ответа на конфискацию активов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Принятие решения о конфискации активов нанесет ущерб экономическим отношениям (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В случае конфискации своих активов Россия готова использовать все доступные механизмы и инструменты для ответа. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Мы используем все механизмы и инструменты. Мы будем действовать внимательно, но если в игре нет ограничений и правил, тогда мы будем готовы принять контрмеры», — сказал Панкин, передает РИА Новости. Также он указал, что, если Запад примет решение о конфискации активов, это повлечет последствия и нанесет ущерб экономическим отношениям.

Сенат Конгресса США проголосовал за пакет законопроектов, включающий в себя конфискацию активов России для передачи их Киеву. Пакет также предусматривает гуманитарную помощь и поставку ракет ATACMS Украине. Документ ожидает подписи президента США Джо Байдена.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В случае конфискации своих активов Россия готова использовать все доступные механизмы и инструменты для ответа. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. «Мы используем все механизмы и инструменты. Мы будем действовать внимательно, но если в игре нет ограничений и правил, тогда мы будем готовы принять контрмеры», — сказал Панкин, передает РИА Новости. Также он указал, что, если Запад примет решение о конфискации активов, это повлечет последствия и нанесет ущерб экономическим отношениям. Сенат Конгресса США проголосовал за пакет законопроектов, включающий в себя конфискацию активов России для передачи их Киеву. Пакет также предусматривает гуманитарную помощь и поставку ракет ATACMS Украине. Документ ожидает подписи президента США Джо Байдена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...