В МИД рассказали, как РФ ответит на конфискацию ее активов

МИД: РФ будет использовать все механизмы для ответа на конфискацию активов

25 апреля 2024 в 00:39 Размер текста - 17 +

Принятие решения о конфискации активов нанесет ущерб экономическим отношениям (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В случае конфискации своих активов Россия готова использовать все доступные механизмы и инструменты для ответа. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. «Мы используем все механизмы и инструменты. Мы будем действовать внимательно, но если в игре нет ограничений и правил, тогда мы будем готовы принять контрмеры», — сказал Панкин, передает РИА Новости. Также он указал, что, если Запад примет решение о конфискации активов, это повлечет последствия и нанесет ущерб экономическим отношениям. Сенат Конгресса США проголосовал за пакет законопроектов, включающий в себя конфискацию активов России для передачи их Киеву. Пакет также предусматривает гуманитарную помощь и поставку ракет ATACMS Украине. Документ ожидает подписи президента США Джо Байдена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В случае конфискации своих активов Россия готова использовать все доступные механизмы и инструменты для ответа. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. «Мы используем все механизмы и инструменты. Мы будем действовать внимательно, но если в игре нет ограничений и правил, тогда мы будем готовы принять контрмеры», — сказал Панкин, передает РИА Новости. Также он указал, что, если Запад примет решение о конфискации активов, это повлечет последствия и нанесет ущерб экономическим отношениям. Сенат Конгресса США проголосовал за пакет законопроектов, включающий в себя конфискацию активов России для передачи их Киеву. Пакет также предусматривает гуманитарную помощь и поставку ракет ATACMS Украине. Документ ожидает подписи президента США Джо Байдена.