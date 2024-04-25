В США предупредили Байдена о скорой победе Путина на Украине

The Hill: Байден сталкивается с решающим моментом в украинском конфликте
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Президент США. stock, телефон, Джо Байден,  stock
Джо Байден должен оценить свои силы для помощи Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поддержка Киева западными финансами без изменения хода конфликта может привести к успеху РФ под руководством Владимира Путина. Об этом заявили обозреватели The Hill. Авторы статьи отметили, что президент США Джо Байден и его команда национальной безопасности находятся перед серьезным испытанием в связи с ситуацией на Украине.

«Президент Байден и его команда национальной безопасности переживают момент истины на Украине. Простое финансирование войны на Украине без изменения ее динамики, скорее всего, со временем приведет к победе Путина», — говорится в материале.

Авторы статьи призвали Байдена определить, есть ли у него воля и убежденность противостоять ВС РФ на Украине. Американскому главе приписывают создание условий для «вечной войны», которую Украина не способна выиграть. По словам авторов, ситуация в Харькове и Часовом Яру становится критической для ВСУ, поэтому Байден должен менять свою стратегию.

Ранее немецкий военный эксперт издания Bild Юлиан Репке заявил, что западная поддержка бесполезна для ВСУ из-за нехватки военных. По его словам, у ВСУ не получается стабилизировать обстановку на фронте. Агентство Reuters сообщило, что США отправили Украине ракеты ATACMS втайне от журналистов, передает «Царьград».

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Поддержка Киева западными финансами без изменения хода конфликта может привести к успеху РФ под руководством Владимира Путина. Об этом заявили обозреватели The Hill. Авторы статьи отметили, что президент США Джо Байден и его команда национальной безопасности находятся перед серьезным испытанием в связи с ситуацией на Украине. «Президент Байден и его команда национальной безопасности переживают момент истины на Украине. Простое финансирование войны на Украине без изменения ее динамики, скорее всего, со временем приведет к победе Путина», — говорится в материале. Авторы статьи призвали Байдена определить, есть ли у него воля и убежденность противостоять ВС РФ на Украине. Американскому главе приписывают создание условий для «вечной войны», которую Украина не способна выиграть. По словам авторов, ситуация в Харькове и Часовом Яру становится критической для ВСУ, поэтому Байден должен менять свою стратегию. Ранее немецкий военный эксперт издания Bild Юлиан Репке заявил, что западная поддержка бесполезна для ВСУ из-за нехватки военных. По его словам, у ВСУ не получается стабилизировать обстановку на фронте. Агентство Reuters сообщило, что США отправили Украине ракеты ATACMS втайне от журналистов, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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