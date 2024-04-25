В США предупредили Байдена о скорой победе Путина на Украине

Поддержка Киева западными финансами без изменения хода конфликта может привести к успеху РФ под руководством Владимира Путина. Об этом заявили обозреватели The Hill. Авторы статьи отметили, что президент США Джо Байден и его команда национальной безопасности находятся перед серьезным испытанием в связи с ситуацией на Украине.
«Президент Байден и его команда национальной безопасности переживают момент истины на Украине. Простое финансирование войны на Украине без изменения ее динамики, скорее всего, со временем приведет к победе Путина», — говорится
Авторы статьи призвали Байдена определить, есть ли у него воля и убежденность противостоять ВС РФ на Украине. Американскому главе приписывают создание условий для «вечной войны», которую Украина не способна выиграть. По словам авторов, ситуация в Харькове и Часовом Яру становится критической для ВСУ, поэтому Байден должен менять свою стратегию.
Ранее немецкий военный эксперт издания Bild Юлиан Репке заявил, что западная поддержка бесполезна для ВСУ из-за нехватки военных. По его словам, у ВСУ не получается стабилизировать обстановку на фронте. Агентство Reuters сообщило, что США отправили Украине ракеты ATACMS втайне от журналистов, передает «Царьград».
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