Экс-мэр Чебаркуля Ковригин, осужденный за взятку, оспорил наложенные ограничения

25 апреля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Сергей Ковригин избежал ужесточения ограничений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Арест мэра Чебаркуля Сергея Ковригина Бывший мэр Чебаркуля (Челябинская область) в областном суде 25 апреля удачно оспорил наложенные на него дополнительные ограничения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, представление начальника Чебаркульского межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по региону было оставлено без удовлетворения. «Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу осужденного Ковригина, отменил постановление, которым частично удовлетворено представление об установлении ограничений в его отношении. Суд апелляционной инстанции постановил отказать в удовлетворении представления», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там пояснили, что новые ограничения на Ковригина были наложены из-за его любви к массовым мероприятиям. По приговору суда, ему было запрещено посещать места подобных мероприятий, не принимать в них участия. Но бывший градоначальник нарушил запрет, что стало основанием для ужесточения ограничений, которые по итогу так и не были к нему применены. Ковригин попал под следствие в 2016 году. Его подозревали в получении взяток, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие полагало, что градоначальник незаконно передал частным фирмам, которыми владел Евгений Бородин, объекты муниципальной собственности. Бизнесмен признался в даче взятки Ковригину. Спустя три года, весной 2019 года, Ковригину предъявили обвинения. А спустя около восьми месяцев дело в отношении экс-главы города было направлено в суд. По итогу бывшего мэра признали виновным и приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн 44 тысячи рублей. Но спустя чуть больше года ему сначала снизили срок в колонии, а после и вовсе заменили неотбытую часть наказания на ограничение свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший мэр Чебаркуля (Челябинская область) в областном суде 25 апреля удачно оспорил наложенные на него дополнительные ограничения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, представление начальника Чебаркульского межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по региону было оставлено без удовлетворения. «Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу осужденного Ковригина, отменил постановление, которым частично удовлетворено представление об установлении ограничений в его отношении. Суд апелляционной инстанции постановил отказать в удовлетворении представления», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там пояснили, что новые ограничения на Ковригина были наложены из-за его любви к массовым мероприятиям. По приговору суда, ему было запрещено посещать места подобных мероприятий, не принимать в них участия. Но бывший градоначальник нарушил запрет, что стало основанием для ужесточения ограничений, которые по итогу так и не были к нему применены. Ковригин попал под следствие в 2016 году. Его подозревали в получении взяток, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие полагало, что градоначальник незаконно передал частным фирмам, которыми владел Евгений Бородин, объекты муниципальной собственности. Бизнесмен признался в даче взятки Ковригину. Спустя три года, весной 2019 года, Ковригину предъявили обвинения. А спустя около восьми месяцев дело в отношении экс-главы города было направлено в суд. По итогу бывшего мэра признали виновным и приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн 44 тысячи рублей. Но спустя чуть больше года ему сначала снизили срок в колонии, а после и вовсе заменили неотбытую часть наказания на ограничение свободы.