Челябинские силовики требуют 50 тысяч рублей у покинувшего тюрьму экс-мэра

Кроме миллионного штрафа с Сергея Ковригина хотят получить в доход государства полученную им взятку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Арест мэра Чебаркуля Сергея Ковригина

С бывшего мэра Чебаркуля Сергея Ковригина в суде взыскивают 52,2 тысячи рублей — такую взятку он получил на посту градоначальника в 2016 году. Эту информацию подтвердили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«Чебаркульский городской суд 20 января 2021 признал Ковригина виновным в преступлениях, предусмотренных ч.4 ст. 290 и ч.2 ст. 285 УК РФ (получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями). Прокуратура Чебаркуля обратилась в суд с иском о взыскании в доход РФ 52 тысяч 200 рублей, полученных осужденным в виде взятки», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Согласно базе данных суда, иск принят к производству. Рассмотрят его в начале ноября.

Чебаркулем Ковригин руководил с осени 2015 года, задержали его 1 марта 2019 года. По версии следствия, он получил деньги от коммерсанта за передачу муниципальных сетей водоснабжения и канализации в состав ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения» и ООО «Чебаркульское предприятие канализации». Под домашним арестом Ковригин провел больше года, вины не признал, но был приговорен к шести годам колонии общего режима режима и штрафу в размере 1 миллион 44 тысячи рублей.

Весной 2021 года областной суд сократил Ковригину срок наказания на два месяца. Осенью он подал ходатайство о замене оставшегося срока наказания ограничение свободы. На момент подготовки новости в пресс-службе Златоустовского городского суда не ответили на звонок корреспондента URA.RU. По информации агентства, заявление Ковригина удовлетворили.