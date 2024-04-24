Жительницу ЯНАО мэрия переселила в дом с треснувшими стенами

Жительнице Тазовского района ЯНАО администрация предоставила квартиру по программе переселения в непригодном для проживания доме. По ее словам, стены дома, которому нет еще и десяти лет, покрылись трещинами, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Женщина, прибывшая на прием из села Находка, пояснила, что предоставленное администрацией жилое помещение по улице Набережная, введенное в эксплуатацию в 2016 году, непригодно для проживания. На стенах дома имеются трещины», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
Ямалка попросила разобраться с ее проблемой в ходе личного приема, который провел исполняющий обязанности прокурора округа Александр Тыльченко. Прокурор поручил провести проверку сообщения и взял проблему на контроль.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации Тазовского района. Там пояснили, что районным департаментом жилищной политики проводятся работы по комплексному обследованию многоквартирного дома. По результатам обследования и при наличии объективных оснований, административная комиссия рассмотрит вопрос о признании дома аварийным. В настоящее время готовится документация, а позже будет проведен аукцион по поиску подрядчика для проведения ремонта в квартире.
Ранее, тундровик из Тазовского района пожаловался Тыльченко на задержку выплат за полученных оленей. По его словам, ему должны более 600 тысяч рублей.
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Жительнице Тазовского района ЯНАО администрация предоставила квартиру по программе переселения в непригодном для проживания доме. По ее словам, стены дома, которому нет еще и десяти лет, покрылись трещинами, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Женщина, прибывшая на прием из села Находка, пояснила, что предоставленное администрацией жилое помещение по улице Набережная, введенное в эксплуатацию в 2016 году, непригодно для проживания. На стенах дома имеются трещины», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. Ямалка попросила разобраться с ее проблемой в ходе личного приема, который провел исполняющий обязанности прокурора округа Александр Тыльченко. Прокурор поручил провести проверку сообщения и взял проблему на контроль. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации Тазовского района. Там пояснили, что районным департаментом жилищной политики проводятся работы по комплексному обследованию многоквартирного дома. По результатам обследования и при наличии объективных оснований, административная комиссия рассмотрит вопрос о признании дома аварийным. В настоящее время готовится документация, а позже будет проведен аукцион по поиску подрядчика для проведения ремонта в квартире. Ранее, тундровик из Тазовского района пожаловался Тыльченко на задержку выплат за полученных оленей. По его словам, ему должны более 600 тысяч рублей.