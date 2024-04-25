Раскрыты детали возможного убийства военными семи жителей Херсонской области

РИАН: военных подозревают в убийстве семи жителей Херсонской области

Задержанные подожгли два дома с помощью топлива и гранат, сообщает РИА Новости Фото: Илья Московец © URA.RU

Двое военных, задержанных в Херсонской области, подозреваются в убийстве семи человек, в том числе главы поселки Абрикосовка Любови Тымчак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Жертвами военных, помимо четырех местных жителей, стали также два сотрудника правоохранительных органов.

«Задержанные хотели поселиться в поселке, но глава Абрикосовки сказала, что пустых домов нет, после этого глава поселения была убита. Подозреваемые сожгли два дома, использовав топливо и гранаты, пытались поджечь еще один, сообщил собеседник агентства», — передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее в СМИ также появилась информация, что задержанные служили в 144-й мотосрелковой дивизии. Источник РИА Новости опроверг эту информацию.

Жертвой военных стала хозяйка одного из домов, который они подожгли с помощью гранат и топлива. От рук задержанных также погибли четверо местных жителей и двое силовиков. Издание «Коммерсант» сообщает, что военные стреляли из автомата Калашникова — на месте убийства были обнаружены гильзы калибра 5,45 мм. Подозреваемых задержали по горячим следам.

По данным telegram-канала Baza, военные признали свою причастность к двум убийствам. Расследование продолжается, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.