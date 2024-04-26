Уровень паводка в Оренбуржье перестал быть опасным

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Паводок, Деревня Репьева. Ишимский район. Тюмень, отражение, паводок, наводнение, потоп, разлив
Уровень Урала на всей протяженности опустился ниже опасного уровня Фото:
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Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области опустился до 888 сантиметров, снизившись на два сантиметра ниже опасной отметки. Об это сообщает региональный Гидрометцентр.

«На 08:00 (06:00 мск) уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 869 см, у Орска — 393 сантиметра, в Илеке — 888 сантиметра. В реке Сакмаре у Татарской Каргалы — 792 сантиметра», — сообщили в оренбургском Гидрометцентре ТАСС. Уточняется, что уровень Урала на всей протяженности опустился ниже опасного уровня.

В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы, из-за чего тысячи домов оказались подтоплены. МЧС России сообщило, что в Оренбуржье фиксируется стабильное снижение уровня воды. Губернатор региона Денис Паслер отчитался, что на помощь пострадавшим от паводка оренбуржцам выделили один миллиард рублей.

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Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области опустился до 888 сантиметров, снизившись на два сантиметра ниже опасной отметки. Об это сообщает региональный Гидрометцентр. «На 08:00 (06:00 мск) уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 869 см, у Орска — 393 сантиметра, в Илеке — 888 сантиметра. В реке Сакмаре у Татарской Каргалы — 792 сантиметра», — сообщили в оренбургском Гидрометцентре ТАСС. Уточняется, что уровень Урала на всей протяженности опустился ниже опасного уровня. В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы, из-за чего тысячи домов оказались подтоплены. МЧС России сообщило, что в Оренбуржье фиксируется стабильное снижение уровня воды. Губернатор региона Денис Паслер отчитался, что на помощь пострадавшим от паводка оренбуржцам выделили один миллиард рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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