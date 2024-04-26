Уровень паводка в Оренбуржье перестал быть опасным

Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области опустился до 888 сантиметров, снизившись на два сантиметра ниже опасной отметки. Об это сообщает региональный Гидрометцентр.
«На 08:00 (06:00 мск) уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 869 см, у Орска — 393 сантиметра, в Илеке — 888 сантиметра. В реке Сакмаре у Татарской Каргалы — 792 сантиметра», — сообщили в оренбургском Гидрометцентре ТАСС. Уточняется, что уровень Урала на всей протяженности опустился ниже опасного уровня.
В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы, из-за чего тысячи домов оказались подтоплены. МЧС России сообщило, что в Оренбуржье фиксируется стабильное снижение уровня воды. Губернатор региона Денис Паслер отчитался, что на помощь пострадавшим от паводка оренбуржцам выделили один миллиард рублей.
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