25 апреля 2024

В Курганской области число затопленных домов и дач выросло на тысячи

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Микрорайон Глинки. Наводнение. Курган
В Курганской области подтопленными остаются около девяти тысяч домов и дач Фото:
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В Курганской области подтопленными остаются около девяти тысяч домов и дач. Об этом сообщается в telegram-канале регионального МЧС России. Ранее в ведомстве озвучивали чуть более 5,5 тысячи пострадавшего жилья и строений.

«По состоянию на 26 апреля, остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях в 34 населенных пунктах 2106 жилых и 6849 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог», — говорится в сообщении. За прошедшие сутки в Кетовском и Белозерском округах от воды освободились шесть жилых домов в двух населенных пунктах.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти увеличили выплаты для пострадавших от паводка. По частичной утрате имущества размер материальной помощи подняли с 30 до 50 тысяч рублей, по полной — с 50 до 100 тысяч рублей. Также губернатор региона Вадим Шумков поручил чиновникам срочно решить вопрос с отказом в выплатах пострадавшим в наводнения. До этого многие жители жаловались, что не получили выплаты по 10 тысяч рублей, хотя вода зашла на их участки.

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В Курганской области подтопленными остаются около девяти тысяч домов и дач. Об этом сообщается в telegram-канале регионального МЧС России. Ранее в ведомстве озвучивали чуть более 5,5 тысячи пострадавшего жилья и строений. «По состоянию на 26 апреля, остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях в 34 населенных пунктах 2106 жилых и 6849 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог», — говорится в сообщении. За прошедшие сутки в Кетовском и Белозерском округах от воды освободились шесть жилых домов в двух населенных пунктах. Ранее URA.RU писало, что курганские власти увеличили выплаты для пострадавших от паводка. По частичной утрате имущества размер материальной помощи подняли с 30 до 50 тысяч рублей, по полной — с 50 до 100 тысяч рублей. Также губернатор региона Вадим Шумков поручил чиновникам срочно решить вопрос с отказом в выплатах пострадавшим в наводнения. До этого многие жители жаловались, что не получили выплаты по 10 тысяч рублей, хотя вода зашла на их участки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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