В Кургане уровень воды в Тоболе за сутки упал на 16 сантиметров. Скрин

26 апреля 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Вода в Тоболе продолжает убывать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана за сутки упал на 16 сантиметров. По данным на 10:00 26 апреля, он составляет 904 сантиметров. До отметки «опасное явление» (850 сантиметров) остается чуть больше полуметра. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Уровень реки Тобол в Кургане. Отметка уровня воды 25 апреля в 10:00 составляет 904 сантиметра. (-16 сантиметров за сутки)», — указано на интерактивной карте. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области остаются подтопленными 2106 жилых и 6849 дачных домов в 34 населенных пунктах. Сотрудники МЧС продолжают работы по укреплению дамбы в Белозерском округе, куда из Кургана ушла «голова» паводка. За прошедшие сутки от воды освободились шесть жилых домов в Кетовском и Белозерском округах. Актуальная информация о ситуации с наводнением в регионе — в онлайн-трансляции агентства. Об изменении уровня воды в Тоболе — следите здесь. Уровень воды в Тоболе за сутки упал на 16 см Скрин: интерактивный геопортал «Паводок-2024» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана за сутки упал на 16 сантиметров. По данным на 10:00 26 апреля, он составляет 904 сантиметров. До отметки «опасное явление» (850 сантиметров) остается чуть больше полуметра. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Уровень реки Тобол в Кургане. Отметка уровня воды 25 апреля в 10:00 составляет 904 сантиметра. (-16 сантиметров за сутки)», — указано на интерактивной карте. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области остаются подтопленными 2106 жилых и 6849 дачных домов в 34 населенных пунктах. Сотрудники МЧС продолжают работы по укреплению дамбы в Белозерском округе, куда из Кургана ушла «голова» паводка. За прошедшие сутки от воды освободились шесть жилых домов в Кетовском и Белозерском округах. Актуальная информация о ситуации с наводнением в регионе — в онлайн-трансляции агентства. Об изменении уровня воды в Тоболе — следите здесь.