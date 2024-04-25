25 апреля 2024

Челябинского блогера, призывавшего бомбить Кремль, отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Блогера Алексея Сидорова отправили в колонию Фото:

Челябинского блогера Алексея Сидорова, который в интернете призывал украинские власти бомбить российские города и московский Кремль, отправили в колонию на два с половиной года. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе Центрального окружного военного суда.

«Сидоров был признан виновным. В качестве наказания ему назначили два с половиной года в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что в качестве дополнительного наказания Сидорову на три года запретили заниматься администрированием сайтов. Штраф к нему не применялся.

Сидоров был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области в мае прошлого года. Его обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. По версии следствия, в интернете блогер призывал ВСУ бомбить российские города и в частности московский Кремль.

Сразу после задержания блогера отправили в СИЗО. На заседании он пояснил журналистам, что его слова были вырваны из контекста.

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Челябинского блогера Алексея Сидорова, который в интернете призывал украинские власти бомбить российские города и московский Кремль, отправили в колонию на два с половиной года. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе Центрального окружного военного суда. «Сидоров был признан виновным. В качестве наказания ему назначили два с половиной года в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что в качестве дополнительного наказания Сидорову на три года запретили заниматься администрированием сайтов. Штраф к нему не применялся. Сидоров был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области в мае прошлого года. Его обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. По версии следствия, в интернете блогер призывал ВСУ бомбить российские города и в частности московский Кремль. Сразу после задержания блогера отправили в СИЗО. На заседании он пояснил журналистам, что его слова были вырваны из контекста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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