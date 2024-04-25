Челябинского блогера, призывавшего бомбить Кремль, отправили в колонию

26 апреля 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Блогера Алексея Сидорова отправили в колонию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинского блогера Алексея Сидорова, который в интернете призывал украинские власти бомбить российские города и московский Кремль, отправили в колонию на два с половиной года. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе Центрального окружного военного суда. «Сидоров был признан виновным. В качестве наказания ему назначили два с половиной года в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что в качестве дополнительного наказания Сидорову на три года запретили заниматься администрированием сайтов. Штраф к нему не применялся. Сидоров был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области в мае прошлого года. Его обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. По версии следствия, в интернете блогер призывал ВСУ бомбить российские города и в частности московский Кремль. Сразу после задержания блогера отправили в СИЗО. На заседании он пояснил журналистам, что его слова были вырваны из контекста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинского блогера Алексея Сидорова, который в интернете призывал украинские власти бомбить российские города и московский Кремль, отправили в колонию на два с половиной года. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе Центрального окружного военного суда. «Сидоров был признан виновным. В качестве наказания ему назначили два с половиной года в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что в качестве дополнительного наказания Сидорову на три года запретили заниматься администрированием сайтов. Штраф к нему не применялся. Сидоров был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области в мае прошлого года. Его обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. По версии следствия, в интернете блогер призывал ВСУ бомбить российские города и в частности московский Кремль. Сразу после задержания блогера отправили в СИЗО. На заседании он пояснил журналистам, что его слова были вырваны из контекста.