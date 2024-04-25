25 апреля 2024

На улицах Перми появились электровелосипеды. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, каршеринг, прокат самокатов, самокаты, Whoosh
Электровелосипеды пришли на место самокатов Фото:

Пермякам стал доступен сервис аренды электровелосипедов. Его запустила кикшеринговая компания Whoosh в качестве аналога проката электросамокатов, так как велосипеды не попадают под понятие «средство индивидуальной мобильности» и запрет администрации Перми парковать СИМ на улицах города. Информация о наличии велосипедов в городе отображается в приложении сервиса.

«Аренда электровелосипеда. Тариф поминутный: семь рублей за минуту, старт — 50 рублей», — сказано в приложении.

Ранее URA.RU рассказало, что сервис кикшеринга Whoosh намерен запустить аренду электровелосипедов в Перми. Такое решение компания приняла после того, как мэрия Перми запретила парковать электросамокаты почти во всем городе и эвакуировала их на штрафстоянку с тех улиц, на которые не распространялся запрет. Whoosh обратились в прокуратуру, чтобы доказать, что действия пермских властей незаконны.

Электровелосипедов в Перми немного
Электровелосипедов в Перми немного

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Пермякам стал доступен сервис аренды электровелосипедов. Его запустила кикшеринговая компания Whoosh в качестве аналога проката электросамокатов, так как велосипеды не попадают под понятие «средство индивидуальной мобильности» и запрет администрации Перми парковать СИМ на улицах города. Информация о наличии велосипедов в городе отображается в приложении сервиса. «Аренда электровелосипеда. Тариф поминутный: семь рублей за минуту, старт — 50 рублей», — сказано в приложении. Ранее URA.RU рассказало, что сервис кикшеринга Whoosh намерен запустить аренду электровелосипедов в Перми. Такое решение компания приняла после того, как мэрия Перми запретила парковать электросамокаты почти во всем городе и эвакуировала их на штрафстоянку с тех улиц, на которые не распространялся запрет. Whoosh обратились в прокуратуру, чтобы доказать, что действия пермских властей незаконны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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