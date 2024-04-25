На улицах Перми появились электровелосипеды. Скрин

26 апреля 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Электровелосипеды пришли на место самокатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермякам стал доступен сервис аренды электровелосипедов. Его запустила кикшеринговая компания Whoosh в качестве аналога проката электросамокатов, так как велосипеды не попадают под понятие «средство индивидуальной мобильности» и запрет администрации Перми парковать СИМ на улицах города. Информация о наличии велосипедов в городе отображается в приложении сервиса. «Аренда электровелосипеда. Тариф поминутный: семь рублей за минуту, старт — 50 рублей», — сказано в приложении. Ранее URA.RU рассказало, что сервис кикшеринга Whoosh намерен запустить аренду электровелосипедов в Перми. Такое решение компания приняла после того, как мэрия Перми запретила парковать электросамокаты почти во всем городе и эвакуировала их на штрафстоянку с тех улиц, на которые не распространялся запрет. Whoosh обратились в прокуратуру, чтобы доказать, что действия пермских властей незаконны. Электровелосипедов в Перми немного Скриншот из приложения Whoosh Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермякам стал доступен сервис аренды электровелосипедов. Его запустила кикшеринговая компания Whoosh в качестве аналога проката электросамокатов, так как велосипеды не попадают под понятие «средство индивидуальной мобильности» и запрет администрации Перми парковать СИМ на улицах города. Информация о наличии велосипедов в городе отображается в приложении сервиса. «Аренда электровелосипеда. Тариф поминутный: семь рублей за минуту, старт — 50 рублей», — сказано в приложении. Ранее URA.RU рассказало, что сервис кикшеринга Whoosh намерен запустить аренду электровелосипедов в Перми. Такое решение компания приняла после того, как мэрия Перми запретила парковать электросамокаты почти во всем городе и эвакуировала их на штрафстоянку с тех улиц, на которые не распространялся запрет. Whoosh обратились в прокуратуру, чтобы доказать, что действия пермских властей незаконны.