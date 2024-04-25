Пермякам стал доступен сервис аренды электровелосипедов. Его запустила кикшеринговая компания Whoosh в качестве аналога проката электросамокатов, так как велосипеды не попадают под понятие «средство индивидуальной мобильности» и запрет администрации Перми парковать СИМ на улицах города. Информация о наличии велосипедов в городе отображается в приложении сервиса.
«Аренда электровелосипеда. Тариф поминутный: семь рублей за минуту, старт — 50 рублей», — сказано в приложении.
Ранее URA.RU рассказало, что сервис кикшеринга Whoosh намерен запустить аренду электровелосипедов в Перми. Такое решение компания приняла после того, как мэрия Перми запретила парковать электросамокаты почти во всем городе и эвакуировала их на штрафстоянку с тех улиц, на которые не распространялся запрет. Whoosh обратились в прокуратуру, чтобы доказать, что действия пермских властей незаконны.
Электровелосипедов в Перми немного
Скриншот из приложения Whoosh
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Пермякам стал доступен сервис аренды электровелосипедов. Его запустила кикшеринговая компания Whoosh в качестве аналога проката электросамокатов, так как велосипеды не попадают под понятие «средство индивидуальной мобильности» и запрет администрации Перми парковать СИМ на улицах города. Информация о наличии велосипедов в городе отображается в приложении сервиса. «Аренда электровелосипеда. Тариф поминутный: семь рублей за минуту, старт — 50 рублей», — сказано в приложении. Ранее URA.RU рассказало, что сервис кикшеринга Whoosh намерен запустить аренду электровелосипедов в Перми. Такое решение компания приняла после того, как мэрия Перми запретила парковать электросамокаты почти во всем городе и эвакуировала их на штрафстоянку с тех улиц, на которые не распространялся запрет. Whoosh обратились в прокуратуру, чтобы доказать, что действия пермских властей незаконны.