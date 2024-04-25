В Пермском крае появился еще один лотерейный миллионер

Житель Пермского крае края стал миллионером благодаря лотерее

26 апреля 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Счастливчику удалось выиграть без малого 10 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Четвертый житель Пермского края в апреле стал миллионером благодаря лотерее. 26 апреля ему посчастливилось выиграть 9,7 млн рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото». «26 апреля в 6:10 (мск.) в 1414-м тираже государственной лотереи „Рапидо Драйв“ разыгран рекордный суперприз — 9 714 740 рублей. Победителем стал участник из Пермского края», — сообщила пресс-служба организатора лотереи. Известно, что обладатель выигрыша приобрел лотерейный билет за 100 рублей. За своим выигрышем он пока не обращался. URA.RU рассказывало, что 5 апреля житель Прикамья выиграл в лотерее 3,3 млн рублей. 15 апреля стало известно о том, что удача улыбнулась другому прикамцу. Его выигрыш составил 1,2 млн рублей, а еще один пермяк стал обладателем суперприза в размере 7,6 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четвертый житель Пермского края в апреле стал миллионером благодаря лотерее. 26 апреля ему посчастливилось выиграть 9,7 млн рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото». «26 апреля в 6:10 (мск.) в 1414-м тираже государственной лотереи „Рапидо Драйв“ разыгран рекордный суперприз — 9 714 740 рублей. Победителем стал участник из Пермского края», — сообщила пресс-служба организатора лотереи. Известно, что обладатель выигрыша приобрел лотерейный билет за 100 рублей. За своим выигрышем он пока не обращался. URA.RU рассказывало, что 5 апреля житель Прикамья выиграл в лотерее 3,3 млн рублей. 15 апреля стало известно о том, что удача улыбнулась другому прикамцу. Его выигрыш составил 1,2 млн рублей, а еще один пермяк стал обладателем суперприза в размере 7,6 млн рублей.