В Пермском крае появился еще один лотерейный миллионер

Четвертый житель Пермского края в апреле стал миллионером благодаря лотерее. 26 апреля ему посчастливилось выиграть 9,7 млн рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото».
«26 апреля в 6:10 (мск.) в 1414-м тираже государственной лотереи „Рапидо Драйв“ разыгран рекордный суперприз — 9 714 740 рублей. Победителем стал участник из Пермского края», — сообщила пресс-служба организатора лотереи. Известно, что обладатель выигрыша приобрел лотерейный билет за 100 рублей. За своим выигрышем он пока не обращался.
URA.RU рассказывало, что 5 апреля житель Прикамья выиграл в лотерее 3,3 млн рублей. 15 апреля стало известно о том, что удача улыбнулась другому прикамцу. Его выигрыш составил 1,2 млн рублей, а еще один пермяк стал обладателем суперприза в размере 7,6 млн рублей.
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Четвертый житель Пермского края в апреле стал миллионером благодаря лотерее. 26 апреля ему посчастливилось выиграть 9,7 млн рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото». «26 апреля в 6:10 (мск.) в 1414-м тираже государственной лотереи „Рапидо Драйв“ разыгран рекордный суперприз — 9 714 740 рублей. Победителем стал участник из Пермского края», — сообщила пресс-служба организатора лотереи. Известно, что обладатель выигрыша приобрел лотерейный билет за 100 рублей. За своим выигрышем он пока не обращался. URA.RU рассказывало, что 5 апреля житель Прикамья выиграл в лотерее 3,3 млн рублей. 15 апреля стало известно о том, что удача улыбнулась другому прикамцу. Его выигрыш составил 1,2 млн рублей, а еще один пермяк стал обладателем суперприза в размере 7,6 млн рублей.