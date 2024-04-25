25 апреля 2024

В Пермском крае появился еще один лотерейный миллионер

Житель Пермского крае края стал миллионером благодаря лотерее
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , пачка денег
Счастливчику удалось выиграть без малого 10 млн рублей Фото:

Четвертый житель Пермского края в апреле стал миллионером благодаря лотерее. 26 апреля ему посчастливилось выиграть 9,7 млн рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото».

«26 апреля в 6:10 (мск.) в 1414-м тираже государственной лотереи „Рапидо Драйв“ разыгран рекордный суперприз — 9 714 740 рублей. Победителем стал участник из Пермского края», — сообщила пресс-служба организатора лотереи. Известно, что обладатель выигрыша приобрел лотерейный билет за 100 рублей. За своим выигрышем он пока не обращался.

URA.RU рассказывало, что 5 апреля житель Прикамья выиграл в лотерее 3,3 млн рублей. 15 апреля стало известно о том, что удача улыбнулась другому прикамцу. Его выигрыш составил 1,2 млн рублей, а еще один пермяк стал обладателем суперприза в размере 7,6 млн рублей.

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Четвертый житель Пермского края в апреле стал миллионером благодаря лотерее. 26 апреля ему посчастливилось выиграть 9,7 млн рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото». «26 апреля в 6:10 (мск.) в 1414-м тираже государственной лотереи „Рапидо Драйв“ разыгран рекордный суперприз — 9 714 740 рублей. Победителем стал участник из Пермского края», — сообщила пресс-служба организатора лотереи. Известно, что обладатель выигрыша приобрел лотерейный билет за 100 рублей. За своим выигрышем он пока не обращался. URA.RU рассказывало, что 5 апреля житель Прикамья выиграл в лотерее 3,3 млн рублей. 15 апреля стало известно о том, что удача улыбнулась другому прикамцу. Его выигрыш составил 1,2 млн рублей, а еще один пермяк стал обладателем суперприза в размере 7,6 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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