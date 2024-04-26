Житель ЯНАО накачал девочку наркотиками

В Ноябрьске (ЯНАО) местный житель склонил 15-летнюю девушку к приему запрещенных веществ. Против него было возбуждено уголовное дело, которое уже передали в суд, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.
«В феврале 2024 года в городе Ноябрьске, местный житель путем уговоров склонил знакомую 15-летнюю девушку к потреблению наркотических средств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.
О происшествии заявили родители девушки, которые обратили внимание на ее неадекватное поведение. По заявлению было возбуждено уголовное дело и установлен подозреваемый.
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В Ноябрьске (ЯНАО) местный житель склонил 15-летнюю девушку к приему запрещенных веществ. Против него было возбуждено уголовное дело, которое уже передали в суд, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «В феврале 2024 года в городе Ноябрьске, местный житель путем уговоров склонил знакомую 15-летнюю девушку к потреблению наркотических средств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. О происшествии заявили родители девушки, которые обратили внимание на ее неадекватное поведение. По заявлению было возбуждено уголовное дело и установлен подозреваемый.