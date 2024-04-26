Житель ЯНАО накачал девочку наркотиками

Житель Ноябрьска, накачавший девочку наркотиками, пойдет под суд

В Ноябрьске девочка приняла наркотики по настоянию мужчины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) местный житель склонил 15-летнюю девушку к приему запрещенных веществ. Против него было возбуждено уголовное дело, которое уже передали в суд, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«В феврале 2024 года в городе Ноябрьске, местный житель путем уговоров склонил знакомую 15-летнюю девушку к потреблению наркотических средств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

О происшествии заявили родители девушки, которые обратили внимание на ее неадекватное поведение. По заявлению было возбуждено уголовное дело и установлен подозреваемый.