26 апреля 2024

Житель ЯНАО накачал девочку наркотиками

Житель Ноябрьска, накачавший девочку наркотиками, пойдет под суд
© Служба новостей «URA.RU»
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Юргамыш. Курган, школьник, подросток, мягкая игрушка, девочка, шкоольник
В Ноябрьске девочка приняла наркотики по настоянию мужчины Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) местный житель склонил 15-летнюю девушку к приему запрещенных веществ. Против него было возбуждено уголовное дело, которое уже передали в суд, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«В феврале 2024 года в городе Ноябрьске, местный житель путем уговоров склонил знакомую 15-летнюю девушку к потреблению наркотических средств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

О происшествии заявили родители девушки, которые обратили внимание на ее неадекватное поведение. По заявлению было возбуждено уголовное дело и установлен подозреваемый.

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В Ноябрьске (ЯНАО) местный житель склонил 15-летнюю девушку к приему запрещенных веществ. Против него было возбуждено уголовное дело, которое уже передали в суд, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «В феврале 2024 года в городе Ноябрьске, местный житель путем уговоров склонил знакомую 15-летнюю девушку к потреблению наркотических средств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. О происшествии заявили родители девушки, которые обратили внимание на ее неадекватное поведение. По заявлению было возбуждено уголовное дело и установлен подозреваемый.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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