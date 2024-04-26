Бастрыкин взял на контроль дело о смерти 11-летней свердловчанки в больнице

27 апреля 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин запросил доклад по делу Фото: Следственный комитет РФ Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств смерти 11-летней екатеринбурженки. Ее мама считает, что причиной смерти стала невнимательность медиков, сообщили в пресс-службе ведомства. «По данному факту следственными органами СУ СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о.руководителя следственного управления по Свердловской области Константина Мирошниченко представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела», — пишет telegram-канал «Следком» Новость по теме Екатеринбурженка обвинила врачей в смерти 11-летней дочери в больнице Школьница скончалась 20 марта в девятой больнице Екатеринбурга. Туда ее госпитализировали дважды. По словам матери, врачи не сообщили ей сразу результаты анализов ее ребенка. Когда она стала интересоваться, то ей дважды ответили, что они хорошие. При этом при первой госпитализации, по словам женщины, у девочки была выявлена опасная инфекция. Медики якобы отреагировали лишь во второй раз. Мама считает, что ее дочери нужна была пересадка печени. В медучреждении от комментариев по теме воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств смерти 11-летней екатеринбурженки. Ее мама считает, что причиной смерти стала невнимательность медиков, сообщили в пресс-службе ведомства. «По данному факту следственными органами СУ СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о.руководителя следственного управления по Свердловской области Константина Мирошниченко представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела», — пишет telegram-канал «Следком» Школьница скончалась 20 марта в девятой больнице Екатеринбурга. Туда ее госпитализировали дважды. По словам матери, врачи не сообщили ей сразу результаты анализов ее ребенка. Когда она стала интересоваться, то ей дважды ответили, что они хорошие. При этом при первой госпитализации, по словам женщины, у девочки была выявлена опасная инфекция. Медики якобы отреагировали лишь во второй раз. Мама считает, что ее дочери нужна была пересадка печени. В медучреждении от комментариев по теме воздержались.