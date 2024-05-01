Фирма богатейшего курганца в 41 раз сократила прибыль

Курганское ЗАО «Картофель» за год потеряло более полумиллиарда прибыли

02 мая 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

Компания бизнесмена Немирова за год сократила выручку и прибыль на сотни миллионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприятие ЗАО «Картофель», принадлежащее семье экс-депутата Курганской областной думы Александра Немирова, в 41 раз сократило чистую прибыль — с 549,4 до 13,3 миллиона рублей. Об этом сказано в финансовой отчетности компании. Агрофирмой управляет сын бывшего политика Вячеслав Немиров, входящий в топ-10 самых богатых жителей региона. «Чистая прибыль ЗАО „Картофель“ за 2023 год: 13 384 000. За аналогичный период 2022 года: 549 417 000 рублей. Снижение более чем на 536 миллионов рублей», — говорится в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Выручка за год упала почти на 369 млн рублей. В 2023 году было заработано 754,1 млн, в 2022 году — 1,1 млрд рублей. Стоимость бизнеса снизилась с 2,8 до 2,4 млрд рублей. Ранее URA.RU писало, что маслозавод КЗРМ, которым владеет жена депутата облдумы Марата Исламова, в 4 раза увеличил прибыль. Также сообщалось, что предприятие «Корвет» богатейшего бизнесмена Анатолия Чернова снизил прибыль почти на млрд рублей. Скрин: сервис СБИС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприятие ЗАО «Картофель», принадлежащее семье экс-депутата Курганской областной думы Александра Немирова, в 41 раз сократило чистую прибыль — с 549,4 до 13,3 миллиона рублей. Об этом сказано в финансовой отчетности компании. Агрофирмой управляет сын бывшего политика Вячеслав Немиров, входящий в топ-10 самых богатых жителей региона. «Чистая прибыль ЗАО „Картофель“ за 2023 год: 13 384 000. За аналогичный период 2022 года: 549 417 000 рублей. Снижение более чем на 536 миллионов рублей», — говорится в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Выручка за год упала почти на 369 млн рублей. В 2023 году было заработано 754,1 млн, в 2022 году — 1,1 млрд рублей. Стоимость бизнеса снизилась с 2,8 до 2,4 млрд рублей. Ранее URA.RU писало, что маслозавод КЗРМ, которым владеет жена депутата облдумы Марата Исламова, в 4 раза увеличил прибыль. Также сообщалось, что предприятие «Корвет» богатейшего бизнесмена Анатолия Чернова снизил прибыль почти на млрд рублей.