Замглавы Кургана Романа Медведева считают подходящим кандидатом на пост мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана

Курганские власти рассматривали в качестве кандидата на пост главы города заместителя мэра и директора департамента ЖКХ администрации Кургана Романа Медведева. Об этом URA.RU сообщают источники, близкие к местным властям. Однако на заседании думы 27 апреля Медведев сообщил, что сам отказался стать исполняющим полномочия мэра города. Депутаты гордумы Яков Сидоров и Иван Камшилов также считают его кандидатуру наиболее подходящей.

«У властей нет кандидата на пост мэра Кургана. По слухам, планировали сделать руководителем города замглавы Медведева, но его назначение тормозят. В итоге 27 апреля вместо Аргышевой исполнять полномочия мэра Кургана стала Юлия Гурьянова — замглавы города, директор департамента соцполитики», — сообщают источники.

По словам депутата городской думы Ивана Камшилова, чиновник полностью посвящает свое время работе и смог бы стать мэром. «Медведев с утра до вечера, в том числе и в выходные, на работе, в любое время можно позвонить по проблемам каким-то. Он заинтересован в работе, поэтому я считаю, что он как кандидат на пост мэра подходящий, то есть он может работать, со всем справиться», — говорит Камшилов.

Другой депутат городской думы Яков Сидоров, который во время отставки предложил рассмотреть возможность назначения Медведева на пост временно исполняющего обязанности мэра, также отметил, что он является подходящей кандидатурой. «Медведев, как мужчина, имеющий опыт работы в хозяйственной сфере, был бы более предпочтителен. Было бы лучше, чем мы снова возложили все эти обязанности на женщину, директора социальной политики», — отметил он.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ушла в отставку врип мэра Анастасия Аргышева. Вместо нее депутаты выбрали исполнять полномочия главы Юлию Гурьянову. Также источники URA.RU, близкие к местным властям, сообщали, что ранее Медведев планировал подать документы на участие в конкурсе на пост мэра. Позже он заявил корреспонденту, что у него нет времени участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на пост мэра, так как он занят своей работой.