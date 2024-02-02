Новый замглавы Кургана прокомментировал разговоры об участии в конкурсе на пост мэра

У нового замглавы Кургана Медведева нет времени претендовать на пост мэра
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Курган , медведев роман
Замглавы Кургана Роман Медведев заявил, что занимается своей работой Фото:
новость из сюжета
Смена руководства в мэрии Кургана

Директор департамента ЖКХ Кургана Роман Медведев, которому несколько дней назад присвоили статус замглавы, заявил, что у него нет времени участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на пост мэра. Об этом он сообщил журналистам после заседания оперативного штаба по ЖКХ, передает корреспондент URA.RU.

«Я занимаюсь своей работой. У меня нет времени на данные мероприятия», — рассказал Медведев журналистам.

Ранее источники URA.RU, близкие к местным властям, сообщали, что Медведев планировал подать документы на участие в конкурсе. После стало известно, что ему присвоили статус замглавы. Пока в конкурсной комиссии не разглашают имена претендентов, которые подали документы, чтобы участвовать в конкурсе. О своем желании возглавить город публично заявляли экс-советник бывшего мэра Кургана Анатолия Ельчанинова Алексей Асташин и бывший руководитель Половинского района Курганской области Армэн Хачатурян.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор департамента ЖКХ Кургана Роман Медведев, которому несколько дней назад присвоили статус замглавы, заявил, что у него нет времени участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на пост мэра. Об этом он сообщил журналистам после заседания оперативного штаба по ЖКХ, передает корреспондент URA.RU. «Я занимаюсь своей работой. У меня нет времени на данные мероприятия», — рассказал Медведев журналистам. Ранее источники URA.RU, близкие к местным властям, сообщали, что Медведев планировал подать документы на участие в конкурсе. После стало известно, что ему присвоили статус замглавы. Пока в конкурсной комиссии не разглашают имена претендентов, которые подали документы, чтобы участвовать в конкурсе. О своем желании возглавить город публично заявляли экс-советник бывшего мэра Кургана Анатолия Ельчанинова Алексей Асташин и бывший руководитель Половинского района Курганской области Армэн Хачатурян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...