Новый замглавы Кургана прокомментировал разговоры об участии в конкурсе на пост мэра

У нового замглавы Кургана Медведева нет времени претендовать на пост мэра

Замглавы Кургана Роман Медведев заявил, что занимается своей работой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана

Директор департамента ЖКХ Кургана Роман Медведев, которому несколько дней назад присвоили статус замглавы, заявил, что у него нет времени участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на пост мэра. Об этом он сообщил журналистам после заседания оперативного штаба по ЖКХ, передает корреспондент URA.RU.

«Я занимаюсь своей работой. У меня нет времени на данные мероприятия», — рассказал Медведев журналистам.

Ранее источники URA.RU, близкие к местным властям, сообщали, что Медведев планировал подать документы на участие в конкурсе. После стало известно, что ему присвоили статус замглавы. Пока в конкурсной комиссии не разглашают имена претендентов, которые подали документы, чтобы участвовать в конкурсе. О своем желании возглавить город публично заявляли экс-советник бывшего мэра Кургана Анатолия Ельчанинова Алексей Асташин и бывший руководитель Половинского района Курганской области Армэн Хачатурян.