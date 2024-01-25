Директор скандального департамента ЖКХ мэрии Кургана Медведев хочет стать мэром

25 января 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

Источники сообщают, что директор ДЖКХ Кургана Роман Медведев планирует подать документы на участие в конкурсе на пост мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор департамента ЖКХ администрации Кургана Роман Медведев хочет стать мэром города и планирует подать документы на участие в конкурсе на пост главы. Об этом URA.RU сообщают источники, близкие к местным властям. «Роман Медведев имеет политические амбиции и обладает опытом руководителя. Поэтому намерен подать документы на участие в конкурсе на пост мэра», — отмечают источники. При этом, инсайдеры отмечают, что коллеги и знакомые директора ДЖКХ таким решением не удивлены и уверенны в нем. Медведев контролирует многие важные коммунальные стройки в Кургане. Также он курирует проблемную управляющую компанию «Прометей», на которую возбуждались уголовные дела из-за отсутствия отопления в многоквартирном доме и за оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. В этом году из областного бюджета на ее поддержку выделят средства в размере 50 млн рублей. Однако, сообщалось, что при Медведеве из департамента массово увольнялись сотрудники, которые не смогли «сработаться» с главой ДЖКХ. Ранее URA.RU писало, что депутаты объявили конкурс по отбору кандидатов на место главы города. Прием документов закончится 1 февраля. Пока что, напрямую о мэрских амбициях заявлял только экс-советник первого мэра Кургана Анатолия Ельчанинова Алексей Асташин, но позже он засомневался в участии в конкурсе из-за невозможности представления документов в электронном формате. Прошлый мэр Кургана Елена Ситникова ушла в отставку 10 января. Сейчас городом руководит первый замглавы Анастасия Аргышева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор департамента ЖКХ администрации Кургана Роман Медведев хочет стать мэром города и планирует подать документы на участие в конкурсе на пост главы. Об этом URA.RU сообщают источники, близкие к местным властям. «Роман Медведев имеет политические амбиции и обладает опытом руководителя. Поэтому намерен подать документы на участие в конкурсе на пост мэра», — отмечают источники. При этом, инсайдеры отмечают, что коллеги и знакомые директора ДЖКХ таким решением не удивлены и уверенны в нем. Медведев контролирует многие важные коммунальные стройки в Кургане. Также он курирует проблемную управляющую компанию «Прометей», на которую возбуждались уголовные дела из-за отсутствия отопления в многоквартирном доме и за оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. В этом году из областного бюджета на ее поддержку выделят средства в размере 50 млн рублей. Однако, сообщалось, что при Медведеве из департамента массово увольнялись сотрудники, которые не смогли «сработаться» с главой ДЖКХ. Ранее URA.RU писало, что депутаты объявили конкурс по отбору кандидатов на место главы города. Прием документов закончится 1 февраля. Пока что, напрямую о мэрских амбициях заявлял только экс-советник первого мэра Кургана Анатолия Ельчанинова Алексей Асташин, но позже он засомневался в участии в конкурсе из-за невозможности представления документов в электронном формате. Прошлый мэр Кургана Елена Ситникова ушла в отставку 10 января. Сейчас городом руководит первый замглавы Анастасия Аргышева.