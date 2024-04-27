Пермские волонтеры помогли мальчику из Луганска с лечением в Кургане

28 апреля 2024 в 00:55 Размер текста - 17 +

В Центре имени Илизарова вылечили юного пациента из Луганска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К пермским волонтерам обратились родственники юного жителя Луганска (Луганская Народная республика) с просьбой помочь вылечить позвоночник в профильной клинике России. Курганские врачи успешно провели мальчику сложнейшую операцию. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Благотворительный фонд Добровольцы Донбасса». «В наш фонд обратились родственники мальчика из Луганска с просьбой о помощи в организации лечения в клинике России. У ребенка было сильное искривление позвоночника. Хирурги Центра имени Илизарова в результате тяжелейшей операции исправили дефекты позвоночника и без преувеличения вернули ребенка к жизни», — говорится в сообщении волонтеров. В настоящее время Данил из Луганска чувствует себя хорошо, он стал выше на 11 сантиметров. Мальчик проходит реабилитацию дома и его здоровью ничего не угрожает, подчеркнули представители пермского фонда. Волонтеры отдельно поблагодарили вице-президента Всероссийской федерации самбо Вячеслава Зубкова за активную помощь в решении вопроса с лечением. Ранее в Центре имени Илизарова провели операции двум воспитанникам детского дома из Луганска. У пациентов были осложнения из-за ДЦП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К пермским волонтерам обратились родственники юного жителя Луганска (Луганская Народная республика) с просьбой помочь вылечить позвоночник в профильной клинике России. Курганские врачи успешно провели мальчику сложнейшую операцию. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Благотворительный фонд Добровольцы Донбасса». «В наш фонд обратились родственники мальчика из Луганска с просьбой о помощи в организации лечения в клинике России. У ребенка было сильное искривление позвоночника. Хирурги Центра имени Илизарова в результате тяжелейшей операции исправили дефекты позвоночника и без преувеличения вернули ребенка к жизни», — говорится в сообщении волонтеров. В настоящее время Данил из Луганска чувствует себя хорошо, он стал выше на 11 сантиметров. Мальчик проходит реабилитацию дома и его здоровью ничего не угрожает, подчеркнули представители пермского фонда. Волонтеры отдельно поблагодарили вице-президента Всероссийской федерации самбо Вячеслава Зубкова за активную помощь в решении вопроса с лечением. Ранее в Центре имени Илизарова провели операции двум воспитанникам детского дома из Луганска. У пациентов были осложнения из-за ДЦП.