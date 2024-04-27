27 апреля 2024

Пермские волонтеры помогли мальчику из Луганска с лечением в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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100 летие Центра Илизарова. Курган, центр илизарова курган, центр илизарова
В Центре имени Илизарова вылечили юного пациента из Луганска Фото:

К пермским волонтерам обратились родственники юного жителя Луганска (Луганская Народная республика) с просьбой помочь вылечить позвоночник в профильной клинике России. Курганские врачи успешно провели мальчику сложнейшую операцию. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Благотворительный фонд Добровольцы Донбасса».

«В наш фонд обратились родственники мальчика из Луганска с просьбой о помощи в организации лечения в клинике России. У ребенка было сильное искривление позвоночника. Хирурги Центра имени Илизарова в результате тяжелейшей операции исправили дефекты позвоночника и без преувеличения вернули ребенка к жизни», — говорится в сообщении волонтеров.

В настоящее время Данил из Луганска чувствует себя хорошо, он стал выше на 11 сантиметров. Мальчик проходит реабилитацию дома и его здоровью ничего не угрожает, подчеркнули представители пермского фонда. Волонтеры отдельно поблагодарили вице-президента Всероссийской федерации самбо Вячеслава Зубкова за активную помощь в решении вопроса с лечением.

Ранее в Центре имени Илизарова провели операции двум воспитанникам детского дома из Луганска. У пациентов были осложнения из-за ДЦП.

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К пермским волонтерам обратились родственники юного жителя Луганска (Луганская Народная республика) с просьбой помочь вылечить позвоночник в профильной клинике России. Курганские врачи успешно провели мальчику сложнейшую операцию. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Благотворительный фонд Добровольцы Донбасса». «В наш фонд обратились родственники мальчика из Луганска с просьбой о помощи в организации лечения в клинике России. У ребенка было сильное искривление позвоночника. Хирурги Центра имени Илизарова в результате тяжелейшей операции исправили дефекты позвоночника и без преувеличения вернули ребенка к жизни», — говорится в сообщении волонтеров. В настоящее время Данил из Луганска чувствует себя хорошо, он стал выше на 11 сантиметров. Мальчик проходит реабилитацию дома и его здоровью ничего не угрожает, подчеркнули представители пермского фонда. Волонтеры отдельно поблагодарили вице-президента Всероссийской федерации самбо Вячеслава Зубкова за активную помощь в решении вопроса с лечением. Ранее в Центре имени Илизарова провели операции двум воспитанникам детского дома из Луганска. У пациентов были осложнения из-за ДЦП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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