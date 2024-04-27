В сети появилось видео конфликта, закончившееся убийством в супермаркете ХМАО

28 апреля 2024 в 08:20 Размер текста - 17 +

Молодой человек приехал к своей девушке на работу, где и завязался конфликт с ее коллегой Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В супермаркете Нижневартовска (ХМАО) в результате драки на почве ревности подросток убил коллегу своей девушки. В соцсети вечером 27 апреля появилось видео, на котором показано, как начинался конфликт. На кадрах курьер супермаркета вступает в потасовку с сотрудницами магазина, одна из которых и позвонила своему возлюбленному и попросила вступиться. Молодой человек в черной куртке на видео останавливает агрессивного мужчину и между ними завязывается драка. «17-летний парень … приехал в тот злополучный день к своей девушке на работу, чтобы заступиться», — сообщается в telegram-канале «Русская община ZOV». В итоге молодой человек нанес несколько ударов ножом обидчику своей девушки, отчего тот в последствии скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Подросток позднее раскаялся в содеянном и признался, что совершил убийство на почве ревности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В супермаркете Нижневартовска (ХМАО) в результате драки на почве ревности подросток убил коллегу своей девушки. В соцсети вечером 27 апреля появилось видео, на котором показано, как начинался конфликт. На кадрах курьер супермаркета вступает в потасовку с сотрудницами магазина, одна из которых и позвонила своему возлюбленному и попросила вступиться. Молодой человек в черной куртке на видео останавливает агрессивного мужчину и между ними завязывается драка. «17-летний парень … приехал в тот злополучный день к своей девушке на работу, чтобы заступиться», — сообщается в telegram-канале «Русская община ZOV». В итоге молодой человек нанес несколько ударов ножом обидчику своей девушки, отчего тот в последствии скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Подросток позднее раскаялся в содеянном и признался, что совершил убийство на почве ревности.