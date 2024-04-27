27 апреля 2024

В сети появилось видео конфликта, закончившееся убийством в супермаркете ХМАО

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Молодой человек приехал к своей девушке на работу, где и завязался конфликт с ее коллегой Фото:

В супермаркете Нижневартовска (ХМАО) в результате драки на почве ревности подросток убил коллегу своей девушки. В соцсети вечером 27 апреля появилось видео, на котором показано, как начинался конфликт.

На кадрах курьер супермаркета вступает в потасовку с сотрудницами магазина, одна из которых и позвонила своему возлюбленному и попросила вступиться. Молодой человек в черной куртке на видео останавливает агрессивного мужчину и между ними завязывается драка. «17-летний парень … приехал в тот злополучный день к своей девушке на работу, чтобы заступиться», — сообщается в telegram-канале «Русская община ZOV».

В итоге молодой человек нанес несколько ударов ножом обидчику своей девушки, отчего тот в последствии скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Подросток позднее раскаялся в содеянном и признался, что совершил убийство на почве ревности.

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В супермаркете Нижневартовска (ХМАО) в результате драки на почве ревности подросток убил коллегу своей девушки. В соцсети вечером 27 апреля появилось видео, на котором показано, как начинался конфликт. На кадрах курьер супермаркета вступает в потасовку с сотрудницами магазина, одна из которых и позвонила своему возлюбленному и попросила вступиться. Молодой человек в черной куртке на видео останавливает агрессивного мужчину и между ними завязывается драка. «17-летний парень … приехал в тот злополучный день к своей девушке на работу, чтобы заступиться», — сообщается в telegram-канале «Русская община ZOV». В итоге молодой человек нанес несколько ударов ножом обидчику своей девушки, отчего тот в последствии скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Подросток позднее раскаялся в содеянном и признался, что совершил убийство на почве ревности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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