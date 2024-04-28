Firstpost: директор ЦРУ Бернс предупредил о поражении Украины к концу года

28 апреля 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Помощь США не изменит ход конфликта Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Директор ЦРУ Билл Бернс выразил опасения относительно исхода конфликта на Украине, предположив, что к концу года Украина может проиграть. Об этом сообщило издание Firstpost. Авторы статьи отметили, что заявление Бернса было сделано до того, как Конгресс США принял законопроект о военной помощи Украине. «Директор ЦРУ Билл Бернс предупредил еще до того, как Конгресс одобрил законопроект о военной помощи, что Украина может „проиграть“ конфликт к концу года, а [президент РФ] Владимир Путин будет диктовать „условия политического урегулирования“», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что даже значительная военная поддержка Украины со стороны США вряд ли сможет изменить ход конфликта. В статье предположили, что уничтожение Крымского моста ВСУ с применением американских тактических ракетных систем ATACMS не приведет к длительному прерыванию снабжения российских войск, так как РФ имеет возможность использовать новую 700-километровую железнодорожную линию для транспортировки ресурсов, связывающую Ростов-на-Дону с Донецком и Мариуполем. Кроме того, железнодорожная инфраструктура может быть восстановлена быстрее, чем мостовые переходы. Ранее Сенат США по итогам голосования принял законопроект о помощи союзникам Вашингтона. В число последних вошла Украина, Тайвань и Израиль. Однако в агентстве Reuters сообщили, что палата представителей Конгресса США слишком поздно одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине на 60 миллиардов долларов, поскольку ситуация на фронте за это время сильно изменилась в ущерб ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор ЦРУ Билл Бернс выразил опасения относительно исхода конфликта на Украине, предположив, что к концу года Украина может проиграть. Об этом сообщило издание Firstpost. Авторы статьи отметили, что заявление Бернса было сделано до того, как Конгресс США принял законопроект о военной помощи Украине. «Директор ЦРУ Билл Бернс предупредил еще до того, как Конгресс одобрил законопроект о военной помощи, что Украина может „проиграть“ конфликт к концу года, а [президент РФ] Владимир Путин будет диктовать „условия политического урегулирования“», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что даже значительная военная поддержка Украины со стороны США вряд ли сможет изменить ход конфликта. В статье предположили, что уничтожение Крымского моста ВСУ с применением американских тактических ракетных систем ATACMS не приведет к длительному прерыванию снабжения российских войск, так как РФ имеет возможность использовать новую 700-километровую железнодорожную линию для транспортировки ресурсов, связывающую Ростов-на-Дону с Донецком и Мариуполем. Кроме того, железнодорожная инфраструктура может быть восстановлена быстрее, чем мостовые переходы. Ранее Сенат США по итогам голосования принял законопроект о помощи союзникам Вашингтона. В число последних вошла Украина, Тайвань и Израиль. Однако в агентстве Reuters сообщили, что палата представителей Конгресса США слишком поздно одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине на 60 миллиардов долларов, поскольку ситуация на фронте за это время сильно изменилась в ущерб ВСУ.