У друга экс-замминистра обороны Бородина нашли земли за 130 млн рублей

28 апреля 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Сергей Бородин через свою компанию осуществлял покупку земель Фото: Пресс-служба Басманного суда https://t.me/moscowcourts/3093 новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Сергей Бородин, арестованный вместе с экс-заместителем министра обороны Тимуром Ивановым, оказался не только его другом, но и соседом по усадьбе. Стоимость его земельных участков в Тверской области оценивается в 130 миллионов рублей. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «В коттеджном поселке Тверской области у Бородина целых четыре участка общей площадью 6400 квадратных метров. Согласно документам, их предпринимателю подарили в 2021-м», — говорится в сообщении. Новость по теме Как жил и чем владел арестованный за взятку экс-замминистра обороны Иванов По информации Mash, Бородин через свою компанию «Волжский берег» осуществлял покупку земель и строительство родового особняка для семьи Ивановых. В настоящее время оба фигуранта обвиняются в получении взятки значительного размера. Иванова отправили в СИЗО 24 апреля. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 июня 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сергей Бородин, арестованный вместе с экс-заместителем министра обороны Тимуром Ивановым, оказался не только его другом, но и соседом по усадьбе. Стоимость его земельных участков в Тверской области оценивается в 130 миллионов рублей. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «В коттеджном поселке Тверской области у Бородина целых четыре участка общей площадью 6400 квадратных метров. Согласно документам, их предпринимателю подарили в 2021-м», — говорится в сообщении. По информации Mash, Бородин через свою компанию «Волжский берег» осуществлял покупку земель и строительство родового особняка для семьи Ивановых. В настоящее время оба фигуранта обвиняются в получении взятки значительного размера. Иванова отправили в СИЗО 24 апреля. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 июня 2024 года.