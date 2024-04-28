У друга экс-замминистра обороны Бородина нашли земли за 130 млн рублей

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Сергей Бородин. stock, бородин сергей, stock
Сергей Бородин через свою компанию осуществлял покупку земель Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Сергей Бородин, арестованный вместе с экс-заместителем министра обороны Тимуром Ивановым, оказался не только его другом, но и соседом по усадьбе. Стоимость его земельных участков в Тверской области оценивается в 130 миллионов рублей. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«В коттеджном поселке Тверской области у Бородина целых четыре участка общей площадью 6400 квадратных метров. Согласно документам, их предпринимателю подарили в 2021-м», — говорится в сообщении.

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По информации Mash, Бородин через свою компанию «Волжский берег» осуществлял покупку земель и строительство родового особняка для семьи Ивановых. В настоящее время оба фигуранта обвиняются в получении взятки значительного размера.

Иванова отправили в СИЗО 24 апреля. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 июня 2024 года.

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Сергей Бородин, арестованный вместе с экс-заместителем министра обороны Тимуром Ивановым, оказался не только его другом, но и соседом по усадьбе. Стоимость его земельных участков в Тверской области оценивается в 130 миллионов рублей. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «В коттеджном поселке Тверской области у Бородина целых четыре участка общей площадью 6400 квадратных метров. Согласно документам, их предпринимателю подарили в 2021-м», — говорится в сообщении. По информации Mash, Бородин через свою компанию «Волжский берег» осуществлял покупку земель и строительство родового особняка для семьи Ивановых. В настоящее время оба фигуранта обвиняются в получении взятки значительного размера. Иванова отправили в СИЗО 24 апреля. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 июня 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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