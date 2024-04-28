У друга экс-замминистра обороны Бородина нашли земли за 130 млн рублей

Сергей Бородин, арестованный вместе с экс-заместителем министра обороны Тимуром Ивановым, оказался не только его другом, но и соседом по усадьбе. Стоимость его земельных участков в Тверской области оценивается в 130 миллионов рублей. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«В коттеджном поселке Тверской области у Бородина целых четыре участка общей площадью 6400 квадратных метров. Согласно документам, их предпринимателю подарили в 2021-м», — говорится в сообщении.
По информации Mash, Бородин через свою компанию «Волжский берег» осуществлял покупку земель и строительство родового особняка для семьи Ивановых. В настоящее время оба фигуранта обвиняются в получении взятки значительного размера.
Иванова отправили в СИЗО 24 апреля. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 июня 2024 года.
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