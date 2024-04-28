Лидер «Коррозии металла» задолжал налоговой 275 тысяч рублей

28 апреля 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Сергей Троицкий должен ФНС 275 тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий оказался должен налоговой службе РФ 275 тысяч рублей, а также имеет задолженность в размере тысячи рублей, из-за которой его ищут судебные приставы. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. «Оштрафованный на тысячу рублей лидер „Коррозии металла“ Сергей Троицкий задолжал российской налоговой 275 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что Троицкого также разыскивают и судебные приставы из-за долга в тысячу рублей. Кроме того, двум гитаристам группы «Коррозия металла» Даниле Буренкову и Рамилю Зейналову были выписаны штрафы по тысяче рублей. Причиной стало использование нацистской символики. Инцидент произошел во время концерта в клубе «Ненависть», когда силовики ворвались на мероприятие после исполнения песни «Мертвый Распутин». Директор музыкальной группы Мария Рунова сообщила, что Троицкий был задержан за демонстрацию нацистской символики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий оказался должен налоговой службе РФ 275 тысяч рублей, а также имеет задолженность в размере тысячи рублей, из-за которой его ищут судебные приставы. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. «Оштрафованный на тысячу рублей лидер „Коррозии металла“ Сергей Троицкий задолжал российской налоговой 275 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что Троицкого также разыскивают и судебные приставы из-за долга в тысячу рублей. Кроме того, двум гитаристам группы «Коррозия металла» Даниле Буренкову и Рамилю Зейналову были выписаны штрафы по тысяче рублей. Причиной стало использование нацистской символики. Инцидент произошел во время концерта в клубе «Ненависть», когда силовики ворвались на мероприятие после исполнения песни «Мертвый Распутин». Директор музыкальной группы Мария Рунова сообщила, что Троицкий был задержан за демонстрацию нацистской символики.