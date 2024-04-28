Лидер «Коррозии металла» задолжал налоговой 275 тысяч рублей

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Федеральная налоговая служба. Нижневартовск, налоги, фнс, федеральная налоговая служба, налоговая, герб россии
Сергей Троицкий должен ФНС 275 тысяч рублей Фото:

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий оказался должен налоговой службе РФ 275 тысяч рублей, а также имеет задолженность в размере тысячи рублей, из-за которой его ищут судебные приставы. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.

«Оштрафованный на тысячу рублей лидер „Коррозии металла“ Сергей Троицкий задолжал российской налоговой 275 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что Троицкого также разыскивают и судебные приставы из-за долга в тысячу рублей.

Кроме того, двум гитаристам группы «Коррозия металла» Даниле Буренкову и Рамилю Зейналову были выписаны штрафы по тысяче рублей. Причиной стало использование нацистской символики.

Инцидент произошел во время концерта в клубе «Ненависть», когда силовики ворвались на мероприятие после исполнения песни «Мертвый Распутин». Директор музыкальной группы Мария Рунова сообщила, что Троицкий был задержан за демонстрацию нацистской символики.

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Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий оказался должен налоговой службе РФ 275 тысяч рублей, а также имеет задолженность в размере тысячи рублей, из-за которой его ищут судебные приставы. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. «Оштрафованный на тысячу рублей лидер „Коррозии металла“ Сергей Троицкий задолжал российской налоговой 275 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что Троицкого также разыскивают и судебные приставы из-за долга в тысячу рублей. Кроме того, двум гитаристам группы «Коррозия металла» Даниле Буренкову и Рамилю Зейналову были выписаны штрафы по тысяче рублей. Причиной стало использование нацистской символики. Инцидент произошел во время концерта в клубе «Ненависть», когда силовики ворвались на мероприятие после исполнения песни «Мертвый Распутин». Директор музыкальной группы Мария Рунова сообщила, что Троицкий был задержан за демонстрацию нацистской символики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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