Лидер «Коррозии металла» задолжал налоговой 275 тысяч рублей

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий оказался должен налоговой службе РФ 275 тысяч рублей, а также имеет задолженность в размере тысячи рублей, из-за которой его ищут судебные приставы. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.
«Оштрафованный на тысячу рублей лидер „Коррозии металла“ Сергей Троицкий задолжал российской налоговой 275 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что Троицкого также разыскивают и судебные приставы из-за долга в тысячу рублей.
Кроме того, двум гитаристам группы «Коррозия металла» Даниле Буренкову и Рамилю Зейналову были выписаны штрафы по тысяче рублей. Причиной стало использование нацистской символики.
Инцидент произошел во время концерта в клубе «Ненависть», когда силовики ворвались на мероприятие после исполнения песни «Мертвый Распутин». Директор музыкальной группы Мария Рунова сообщила, что Троицкий был задержан за демонстрацию нацистской символики.
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