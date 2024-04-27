Единственная церковь в поселке Тугулым (Свердловская область), которую не могут достроить 20 лет, осталась без крыши. Сильный ветер сорвал кровлю. Об этом URA.RU рассказал местный житель.
«Тугулымская церковь строится уже более 20-ти лет за счет прихожан и пожертвований предпринимателей… Строится до сих пор. Сегодня ветром сорвало часть кровли и купол», — говорит очевидец.
МЧС 28 апреля выпустило экстренное сообщение, в котором говорится, что до конца дня порывы ветра в Свердловской области будут достигать 25 метров в секунду. В Екатеринбурге в этот день ветер снес уличный туалет, остановку и светофор, а на трассе упавшее из-за непогоды дерево парализовало движение.
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