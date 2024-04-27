Происшествия Единственная церковь в свердловском поселке осталась без крыши из-за ветра. Фото 28 апреля 2024 в 20:47 Размер текста - 17 + Церковь строится на протяжении 20-ти лет (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Единственная церковь в поселке Тугулым (Свердловская область), которую не могут достроить 20 лет, осталась без крыши. Сильный ветер сорвал кровлю. Об этом URA.RU рассказал местный житель. «Тугулымская церковь строится уже более 20-ти лет за счет прихожан и пожертвований предпринимателей… Строится до сих пор. Сегодня ветром сорвало часть кровли и купол», — говорит очевидец. МЧС 28 апреля выпустило экстренное сообщение, в котором говорится, что до конца дня порывы ветра в Свердловской области будут достигать 25 метров в секунду. В Екатеринбурге в этот день ветер снес уличный туалет, остановку и светофор, а на трассе упавшее из-за непогоды дерево парализовало движение. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Единственная церковь в поселке Тугулым (Свердловская область), которую не могут достроить 20 лет, осталась без крыши. Сильный ветер сорвал кровлю. Об этом URA.RU рассказал местный житель. «Тугулымская церковь строится уже более 20-ти лет за счет прихожан и пожертвований предпринимателей… Строится до сих пор. Сегодня ветром сорвало часть кровли и купол», — говорит очевидец. МЧС 28 апреля выпустило экстренное сообщение, в котором говорится, что до конца дня порывы ветра в Свердловской области будут достигать 25 метров в секунду. В Екатеринбурге в этот день ветер снес уличный туалет, остановку и светофор, а на трассе упавшее из-за непогоды дерево парализовало движение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям