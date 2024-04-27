27 апреля 2024

Единственная церковь в свердловском поселке осталась без крыши из-за ветра. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Апрель в городе. Пермь, крест, небо, купол, религия, христианская церковь, православие, христианство
Церковь строится на протяжении 20-ти лет (архивное фото) Фото:

Единственная церковь в поселке Тугулым (Свердловская область), которую не могут достроить 20 лет, осталась без крыши. Сильный ветер сорвал кровлю. Об этом URA.RU рассказал местный житель.

«Тугулымская церковь строится уже более 20-ти лет за счет прихожан и пожертвований предпринимателей… Строится до сих пор. Сегодня ветром сорвало часть кровли и купол», — говорит очевидец.

МЧС 28 апреля выпустило экстренное сообщение, в котором говорится, что до конца дня порывы ветра в Свердловской области будут достигать 25 метров в секунду. В Екатеринбурге в этот день ветер снес уличный туалет, остановку и светофор, а на трассе упавшее из-за непогоды дерево парализовало движение.

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Единственная церковь в поселке Тугулым (Свердловская область), которую не могут достроить 20 лет, осталась без крыши. Сильный ветер сорвал кровлю. Об этом URA.RU рассказал местный житель. «Тугулымская церковь строится уже более 20-ти лет за счет прихожан и пожертвований предпринимателей… Строится до сих пор. Сегодня ветром сорвало часть кровли и купол», — говорит очевидец. МЧС 28 апреля выпустило экстренное сообщение, в котором говорится, что до конца дня порывы ветра в Свердловской области будут достигать 25 метров в секунду. В Екатеринбурге в этот день ветер снес уличный туалет, остановку и светофор, а на трассе упавшее из-за непогоды дерево парализовало движение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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