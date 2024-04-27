Для свердловчан ввели пять ограничений на майские праздники

Майские праздники в Екатеринбурге и Свердловской области пройдут с ограничениями. И касаются они не только походов в лес и покупки алкоголя. О том, каких развлечений лишились жители региона, — в подборке URA.RU.
Первомайское шествие в Екатеринбурге
Вместо традиционного шествия на 1 Мая пройдет митинг. Такое решение приняла Федерация профсоюзов Свердловской области. Главная акция состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» с 10 до 11 часов.
Запрет на продажу алкоголя
С 7 по 9 мая будет действовать запрет на продажу спиртных напитков. Соответствующий указ подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Список районов, где введут ограничения:
- 7 мая с 08:00 до 13:00 — в границах улиц 8 Марта — Антона Валека — Вайнера — переулка Театрального;
- 8 мая с 09:00 до 14:00 — на улице Заводской, от Кирова до Татищева, на улице Кирова, от Заводской до улицы Каменщиков;
- 9 мая с 08:00 до 13:00 — в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев. И с 09:00 до 14:00 — в границах улиц Ильича — Кировградской — проспекта Орджоникидзе — площади 1-й Пятилетки.
Фейерверк
В этом году власти перенесли праздничные гуляния в День Победы из центра города в Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского, а также отменили праздничный фейерверк. Орлова объяснял это тем, что в Историческом сквере, где традиционно запускают салют, невозможно обеспечить безопасность.
«Бессмертный полк»
Акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате, но без шествий. Свердловчане смогут отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, разместив портреты на машинах, футболках и в социальных сетях, а в школах и детсадах пройдут шествия. При этом акция впервые продлится в течение нескольких дней. Подробнее о способах поучаствовать — в материале URA.RU.
Шашлыки и костры
В Свердловской области с 12 апреля действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить огонь на открытом воздухе, сжигать мусор и сухую траву. Те, кто любит походы, должны помнить, что ночлег допускается только на специально отведенных местах, отметили в региональном ГУ МЧС. Нарушителей отлавливают специальные патрульные группы. И штрафуют. Для граждан это от 10-20 тысяч рублей, виновника пожара могут оштрафовать на 40-50 тысяч; для должностных лиц — от 30-60 тысяч; для предпринимателей без юрлица — от 60-80 тысяч; для юрлиц — 400-800 тысяч рублей.
Кроме этого, на время майских праздников в регионе будет усилен режим антитеррористической безопасности. О том, куда можно сходить на 9 Мая, — в афише агентства.
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