В компании, незаконно построившей высотку на набережной Кургана, выросли убытки

Застройщик «АС-Групп» из Кургана увеличил убытки

17 мая 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Застройщик высотки в Шевелевке показал убытки за год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «АС-Групп» из Кургана, незаконно построившая высотку на берегу Тобола, показала убытки почти на три миллиона рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности предприятия. Ранее суд признал строительство 18-этажного жилого дома незаконным, а госэкспертиза выявила десятки нарушений в проекте. «Чистый убыток ООО „Специализированный застройщик АС-Групп“ за 2023 год: — 2 745 000 рублей. Это более чем на 300 тысяч рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года», — говорится в бухгалтерской отчетности предприятия, опубликованной на сервисе СБИС. Информация о выручке отсутствует. Ранее URA.RU писало, что совместный бизнес богатейшей жительницы Кургана и инвестора из Германии на 50% потерял выручку. По данным за 2023 год, фирма «Бауэр Машины — Курган» сократила выручку на 143 млн рублей. Также сообщалось, что на агропредприятии «Миллениум», принадлежащей семье тюменского олигарха, в 26 раз упала чистая прибыль — с 147,8 до 5,6 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «АС-Групп» из Кургана, незаконно построившая высотку на берегу Тобола, показала убытки почти на три миллиона рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности предприятия. Ранее суд признал строительство 18-этажного жилого дома незаконным, а госэкспертиза выявила десятки нарушений в проекте. «Чистый убыток ООО „Специализированный застройщик АС-Групп“ за 2023 год: — 2 745 000 рублей. Это более чем на 300 тысяч рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года», — говорится в бухгалтерской отчетности предприятия, опубликованной на сервисе СБИС. Информация о выручке отсутствует. Ранее URA.RU писало, что совместный бизнес богатейшей жительницы Кургана и инвестора из Германии на 50% потерял выручку. По данным за 2023 год, фирма «Бауэр Машины — Курган» сократила выручку на 143 млн рублей. Также сообщалось, что на агропредприятии «Миллениум», принадлежащей семье тюменского олигарха, в 26 раз упала чистая прибыль — с 147,8 до 5,6 млн рублей.