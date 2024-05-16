16 мая 2024

В компании, незаконно построившей высотку на набережной Кургана, выросли убытки

Застройщик «АС-Групп» из Кургана увеличил убытки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство дома на улице Больничная, дом 5. Курган , кран, набережная, строящийся дом, строительство, стройка, многоквартирный дом, дом на набережной, улица больничная 5
Застройщик высотки в Шевелевке показал убытки за год Фото:

Компания «АС-Групп» из Кургана, незаконно построившая высотку на берегу Тобола, показала убытки почти на три миллиона рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности предприятия. Ранее суд признал строительство 18-этажного жилого дома незаконным, а госэкспертиза выявила десятки нарушений в проекте.

«Чистый убыток ООО „Специализированный застройщик АС-Групп“ за 2023 год: — 2 745 000 рублей. Это более чем на 300 тысяч рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года», — говорится в бухгалтерской отчетности предприятия, опубликованной на сервисе СБИС. Информация о выручке отсутствует.

Ранее URA.RU писало, что совместный бизнес богатейшей жительницы Кургана и инвестора из Германии на 50% потерял выручку. По данным за 2023 год, фирма «Бауэр Машины — Курган» сократила выручку на 143 млн рублей. Также сообщалось, что на агропредприятии «Миллениум», принадлежащей семье тюменского олигарха, в 26 раз упала чистая прибыль — с 147,8 до 5,6 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «АС-Групп» из Кургана, незаконно построившая высотку на берегу Тобола, показала убытки почти на три миллиона рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности предприятия. Ранее суд признал строительство 18-этажного жилого дома незаконным, а госэкспертиза выявила десятки нарушений в проекте. «Чистый убыток ООО „Специализированный застройщик АС-Групп“ за 2023 год: — 2 745 000 рублей. Это более чем на 300 тысяч рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года», — говорится в бухгалтерской отчетности предприятия, опубликованной на сервисе СБИС. Информация о выручке отсутствует. Ранее URA.RU писало, что совместный бизнес богатейшей жительницы Кургана и инвестора из Германии на 50% потерял выручку. По данным за 2023 год, фирма «Бауэр Машины — Курган» сократила выручку на 143 млн рублей. Также сообщалось, что на агропредприятии «Миллениум», принадлежащей семье тюменского олигарха, в 26 раз упала чистая прибыль — с 147,8 до 5,6 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...