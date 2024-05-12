12 мая 2024
11 мая 2024

Компания семьи тюменского олигарха, где курганцы устраивали бунт, в 26 раз сократила прибыль. Скрин

Курганская агрофирма «Миллениум» резко сократила доходы
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Агрофирма «Миллениум» сократила прибыль более чем на 142 млн рублей Фото:
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Скандал с массовым увольнением из курганской компании семьи тюменского олигарха Шевчика

Курганское агропредприятие «Миллениум» из Шадринска, принадлежащее семье тюменского олигарха Владимира Шевчика, за год в 26 раз сократило чистую прибыль. Информация об этом размещена в финансовой отчетности фирмы. Конфликт между работниками и руководством компании произошел прошлой осенью, на фоне которого были массовые увольнения и проверки надзорных ведомств.

«Чистая прибыль ООО „Миллениум“ в 2023 году: 5 602 000 рублей. В 2022 году — 147 805 000 рублей», — указано в отчете о финансовых результатах на сервисе СБИС.

Также за год резко сократилась выручка компании. Если в 2022 году агропредприятием было заработано 440 млн рублей, то в следующем отчетном периоде выручка упала до 321 млн рублей.

Корреспондент URA.RU направил запрос на предприятие «Миллениум» с просьбой прокомментировать ситуацию с резким снижением доходов. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что компания, владеющая ТЦ «Детский мир» в Кургане, стала убыточной. На фоне снижения доходов торговый центр пытаются продать инвесторам за полмиллиарда рублей. К реализации недвижимости подключились чиновники. Также сообщалось, что фирма владельца авиакомпании «Ямал» из Шадринского округа в 32 раза сократила доходы. За 2023 год агрофирма «Рассвет» снизила прибыль более чем на 256 млн рублей.

В компании «Миллениум» за год резко сократилась выручка и прибыль предприятия
В компании «Миллениум» за год резко сократилась выручка и прибыль предприятия

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Курганское агропредприятие «Миллениум» из Шадринска, принадлежащее семье тюменского олигарха Владимира Шевчика, за год в 26 раз сократило чистую прибыль. Информация об этом размещена в финансовой отчетности фирмы. Конфликт между работниками и руководством компании произошел прошлой осенью, на фоне которого были массовые увольнения и проверки надзорных ведомств. «Чистая прибыль ООО „Миллениум“ в 2023 году: 5 602 000 рублей. В 2022 году — 147 805 000 рублей», — указано в отчете о финансовых результатах на сервисе СБИС. Также за год резко сократилась выручка компании. Если в 2022 году агропредприятием было заработано 440 млн рублей, то в следующем отчетном периоде выручка упала до 321 млн рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос на предприятие «Миллениум» с просьбой прокомментировать ситуацию с резким снижением доходов. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что компания, владеющая ТЦ «Детский мир» в Кургане, стала убыточной. На фоне снижения доходов торговый центр пытаются продать инвесторам за полмиллиарда рублей. К реализации недвижимости подключились чиновники. Также сообщалось, что фирма владельца авиакомпании «Ямал» из Шадринского округа в 32 раза сократила доходы. За 2023 год агрофирма «Рассвет» снизила прибыль более чем на 256 млн рублей.
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