Байден выиграл праймериз в Пуэрто-Рико

29 апреля 2024 в 04:46 Размер текста - 17 +

Джо Байден набрал большинство голосов на праймериз в Пуэрто-Рико Фото: Official White House / Cameron Smith Д новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Действующий президент США Джо Байден набрал 99,5% голосов на праймериз в Пуэрто-Рико. Об этом сообщила американская телекомпания NBC. «Джо Байден стал лидером на праймериз демократической партии в Пуэрто-Рико. Он набрал 99,5% голосов. Дин Филлипс, который снялся с гонки, — 0,5%», — передает NBC. По данным Associated Press, хотя жители государства фактически являются гражданами США, им запрещают голосовать на президентских выборах. Согласно опросу News/Morning, Байден потерял былую популярность. Он проигрывает кандидату в президенты Дональду Трампу в шести из семи ключевых штатов. Ранее Трамп победил на праймериз в Пенсильвании. Американцы выберут президента в ноябре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Действующий президент США Джо Байден набрал 99,5% голосов на праймериз в Пуэрто-Рико. Об этом сообщила американская телекомпания NBC. «Джо Байден стал лидером на праймериз демократической партии в Пуэрто-Рико. Он набрал 99,5% голосов. Дин Филлипс, который снялся с гонки, — 0,5%», — передает NBC. По данным Associated Press, хотя жители государства фактически являются гражданами США, им запрещают голосовать на президентских выборах. Согласно опросу News/Morning, Байден потерял былую популярность. Он проигрывает кандидату в президенты Дональду Трампу в шести из семи ключевых штатов. Ранее Трамп победил на праймериз в Пенсильвании. Американцы выберут президента в ноябре.