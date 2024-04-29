Байден выиграл праймериз в Пуэрто-Рико

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Джо Байден набрал большинство голосов на праймериз в Пуэрто-Рико
Джо Байден набрал большинство голосов на праймериз в Пуэрто-Рико Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Действующий президент США Джо Байден набрал 99,5% голосов на праймериз в Пуэрто-Рико. Об этом сообщила американская телекомпания NBC.

«Джо Байден стал лидером на праймериз демократической партии в Пуэрто-Рико. Он набрал 99,5% голосов. Дин Филлипс, который снялся с гонки, — 0,5%», — передает NBC. По данным Associated Press, хотя жители государства фактически являются гражданами США, им запрещают голосовать на президентских выборах.

Согласно опросу News/Morning, Байден потерял былую популярность. Он проигрывает кандидату в президенты Дональду Трампу в шести из семи ключевых штатов. Ранее Трамп победил на праймериз в Пенсильвании. Американцы выберут президента в ноябре.

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Действующий президент США Джо Байден набрал 99,5% голосов на праймериз в Пуэрто-Рико. Об этом сообщила американская телекомпания NBC. «Джо Байден стал лидером на праймериз демократической партии в Пуэрто-Рико. Он набрал 99,5% голосов. Дин Филлипс, который снялся с гонки, — 0,5%», — передает NBC. По данным Associated Press, хотя жители государства фактически являются гражданами США, им запрещают голосовать на президентских выборах. Согласно опросу News/Morning, Байден потерял былую популярность. Он проигрывает кандидату в президенты Дональду Трампу в шести из семи ключевых штатов. Ранее Трамп победил на праймериз в Пенсильвании. Американцы выберут президента в ноябре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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