Bloomberg: Байден потерял популярность в ключевых штатах

26 апреля 2024 в 04:58 Размер текста - 17 +

Байден проигрывает Трампу в шести из семи штатов Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Действующий лидер США Джо Байден проигрывает кандидату в президенты Дональду Трампу в шести из семи штатов. Об этом говорится в апрельском опросе News/Morning Consult. «Байден лидирует только в одном из семи штатов, которые, скорее всего, определят исход его противостояния с Дональдом Трампом, опережая Мичиган на два процентных пункта», — пишет Bloomberg со ссылкой на опрос. Более трех четвертей опрошенных заявили, что Байден несет ответственность за нынешние показатели экономики США, и почти половина заявила, что он «очень ответственен». По данным The New York Times, Трамп побеждает на праймериз в Пенсильвании. Он набрал 82,6% голосов после обработки 60% бюллетеней. В марте The Hill сообщало, что Байден набрал достаточное число делегатов для выдвижения во второй раз президенты. Он также одержал победу на первичных выборах в Джорджии. Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Действующий лидер США Джо Байден проигрывает кандидату в президенты Дональду Трампу в шести из семи штатов. Об этом говорится в апрельском опросе News/Morning Consult. «Байден лидирует только в одном из семи штатов, которые, скорее всего, определят исход его противостояния с Дональдом Трампом, опережая Мичиган на два процентных пункта», — пишет Bloomberg со ссылкой на опрос. Более трех четвертей опрошенных заявили, что Байден несет ответственность за нынешние показатели экономики США, и почти половина заявила, что он «очень ответственен». По данным The New York Times, Трамп побеждает на праймериз в Пенсильвании. Он набрал 82,6% голосов после обработки 60% бюллетеней. В марте The Hill сообщало, что Байден набрал достаточное число делегатов для выдвижения во второй раз президенты. Он также одержал победу на первичных выборах в Джорджии. Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.