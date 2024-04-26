Bloomberg: Байден потерял популярность в ключевых штатах

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Байден проигрывает Трампу в шести из семи штатов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Действующий лидер США Джо Байден проигрывает кандидату в президенты Дональду Трампу в шести из семи штатов. Об этом говорится в апрельском опросе News/Morning Consult.

«Байден лидирует только в одном из семи штатов, которые, скорее всего, определят исход его противостояния с Дональдом Трампом, опережая Мичиган на два процентных пункта», — пишет Bloomberg со ссылкой на опрос. Более трех четвертей опрошенных заявили, что Байден несет ответственность за нынешние показатели экономики США, и почти половина заявила, что он «очень ответственен».

По данным The New York Times, Трамп побеждает на праймериз в Пенсильвании. Он набрал 82,6% голосов после обработки 60% бюллетеней. В марте The Hill сообщало, что Байден набрал достаточное число делегатов для выдвижения во второй раз президенты. Он также одержал победу на первичных выборах в Джорджии. Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

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Действующий лидер США Джо Байден проигрывает кандидату в президенты Дональду Трампу в шести из семи штатов. Об этом говорится в апрельском опросе News/Morning Consult. «Байден лидирует только в одном из семи штатов, которые, скорее всего, определят исход его противостояния с Дональдом Трампом, опережая Мичиган на два процентных пункта», — пишет Bloomberg со ссылкой на опрос. Более трех четвертей опрошенных заявили, что Байден несет ответственность за нынешние показатели экономики США, и почти половина заявила, что он «очень ответственен». По данным The New York Times, Трамп побеждает на праймериз в Пенсильвании. Он набрал 82,6% голосов после обработки 60% бюллетеней. В марте The Hill сообщало, что Байден набрал достаточное число делегатов для выдвижения во второй раз президенты. Он также одержал победу на первичных выборах в Джорджии. Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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