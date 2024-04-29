В столкновении с боевиками в Карачаево-Черкесии погибли два курганских сотрудника полиции — замначальника межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» Антон Валиков и полицейский водитель дежурной части отдела полиции № 1 Андрей Артамонов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов. В УМВД региона данную информацию подтвердили.
«В Карачаево-Черкесии погибли два курганских полицейских. Замначальника межмуниципального отдела МВД России „Щучанский“, подполковник внутренней службы Антон Валиков и водитель дежурной части отдела полиции № 1 города Кургана, старшина полиции Андрей Артамонов. Еще один сотрудник полиции из Далматово находится в реанимации», — сообщил инсайдер.
Ранее URA.RU писало, что в КЧР на наряд ДПС ГИБДД МВД напали вооруженные преступники. Они подъехали на машине к одному из постов, бросили взрывчатое устройство и открыли огонь по полицейским. В ходе боестолкновения все пятеро нападавших были ликвидированы.
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