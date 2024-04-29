Стали известны имена погибших в КЧР курганских полицейских. Фото

29 апреля 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

В перестрелке с боевиками в КЧР погибли два курганских сотрудника полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Курганские полицейские погибли в КЧР В столкновении с боевиками в Карачаево-Черкесии погибли два курганских сотрудника полиции — замначальника межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» Антон Валиков и полицейский водитель дежурной части отдела полиции № 1 Андрей Артамонов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов. В УМВД региона данную информацию подтвердили. «В Карачаево-Черкесии погибли два курганских полицейских. Замначальника межмуниципального отдела МВД России „Щучанский“, подполковник внутренней службы Антон Валиков и водитель дежурной части отдела полиции № 1 города Кургана, старшина полиции Андрей Артамонов. Еще один сотрудник полиции из Далматово находится в реанимации», — сообщил инсайдер. Ранее URA.RU писало, что в КЧР на наряд ДПС ГИБДД МВД напали вооруженные преступники. Они подъехали на машине к одному из постов, бросили взрывчатое устройство и открыли огонь по полицейским. В ходе боестолкновения все пятеро нападавших были ликвидированы. В КЧР в боях с вооруженными преступниками погибли курганские полицейские Антон Валиков и Андрей Артамонов ГУ МВД России по СКФО Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В столкновении с боевиками в Карачаево-Черкесии погибли два курганских сотрудника полиции — замначальника межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» Антон Валиков и полицейский водитель дежурной части отдела полиции № 1 Андрей Артамонов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов. В УМВД региона данную информацию подтвердили. «В Карачаево-Черкесии погибли два курганских полицейских. Замначальника межмуниципального отдела МВД России „Щучанский“, подполковник внутренней службы Антон Валиков и водитель дежурной части отдела полиции № 1 города Кургана, старшина полиции Андрей Артамонов. Еще один сотрудник полиции из Далматово находится в реанимации», — сообщил инсайдер. Ранее URA.RU писало, что в КЧР на наряд ДПС ГИБДД МВД напали вооруженные преступники. Они подъехали на машине к одному из постов, бросили взрывчатое устройство и открыли огонь по полицейским. В ходе боестолкновения все пятеро нападавших были ликвидированы.