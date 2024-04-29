Стали известны имена погибших в КЧР курганских полицейских. Фото

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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, машина полиции, полиция, сотрудник полиции, наряд полиции
В перестрелке с боевиками в КЧР погибли два курганских сотрудника полиции Фото:
новость из сюжета
Курганские полицейские погибли в КЧР

В столкновении с боевиками в Карачаево-Черкесии погибли два курганских сотрудника полиции — замначальника межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» Антон Валиков и полицейский водитель дежурной части отдела полиции № 1 Андрей Артамонов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов. В УМВД региона данную информацию подтвердили.

«В Карачаево-Черкесии погибли два курганских полицейских. Замначальника межмуниципального отдела МВД России „Щучанский“, подполковник внутренней службы Антон Валиков и водитель дежурной части отдела полиции № 1 города Кургана, старшина полиции Андрей Артамонов. Еще один сотрудник полиции из Далматово находится в реанимации», — сообщил инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что в КЧР на наряд ДПС ГИБДД МВД напали вооруженные преступники. Они подъехали на машине к одному из постов, бросили взрывчатое устройство и открыли огонь по полицейским. В ходе боестолкновения все пятеро нападавших были ликвидированы.

В КЧР в боях с вооруженными преступниками погибли курганские полицейские Антон Валиков и Андрей Артамонов
В КЧР в боях с вооруженными преступниками погибли курганские полицейские Антон Валиков и Андрей Артамонов
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В столкновении с боевиками в Карачаево-Черкесии погибли два курганских сотрудника полиции — замначальника межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» Антон Валиков и полицейский водитель дежурной части отдела полиции № 1 Андрей Артамонов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов. В УМВД региона данную информацию подтвердили. «В Карачаево-Черкесии погибли два курганских полицейских. Замначальника межмуниципального отдела МВД России „Щучанский“, подполковник внутренней службы Антон Валиков и водитель дежурной части отдела полиции № 1 города Кургана, старшина полиции Андрей Артамонов. Еще один сотрудник полиции из Далматово находится в реанимации», — сообщил инсайдер. Ранее URA.RU писало, что в КЧР на наряд ДПС ГИБДД МВД напали вооруженные преступники. Они подъехали на машине к одному из постов, бросили взрывчатое устройство и открыли огонь по полицейским. В ходе боестолкновения все пятеро нападавших были ликвидированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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