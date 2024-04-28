28 апреля 2024

В Свердловской области шторм оборвал провода ЛЭП в восьми муниципалитетах

© Служба новостей «URA.RU»
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Увал. Последствия пожара. Курган, лэп, провода, столб, ремонт, суэнко
Сотрудники электросетевой компании ликвидируют последствия непогоды (архивное фото) Фото:

Сильные порывы ветра привели к обрыву проводов линий электропередачи в нескольких районах Свердловской области. Для устранения последствий непогоды электросетевая компания направила на места порывов около 100 специалистов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

«Аварийные ситуации зафиксированы в Сысертском, Михайловском, Красноуфимском, Артинском, Дегтярском городских округах, а также в городском округе Ревда, Тугулымском и Тавдинском районах. Ключевые повреждения зафиксированы в распределительной сети. Работаем до полного восстановления электроснабжения», — отметили в компании.

Ранее МЧС выпустило предупреждение о сильных порывах ветра в Свердловской области, которые могут достигать 25 метров в секунду. Сильный ветер 28 апреля снес уличный туалет, остановку и светофор, а на трассе упавшее из-за непогоды дерево парализовало движение. Спасатели рекомендовали жителям региона избегать нахождения на улице без необходимости.

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Сильные порывы ветра привели к обрыву проводов линий электропередачи в нескольких районах Свердловской области. Для устранения последствий непогоды электросетевая компания направила на места порывов около 100 специалистов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Россети Урал». «Аварийные ситуации зафиксированы в Сысертском, Михайловском, Красноуфимском, Артинском, Дегтярском городских округах, а также в городском округе Ревда, Тугулымском и Тавдинском районах. Ключевые повреждения зафиксированы в распределительной сети. Работаем до полного восстановления электроснабжения», — отметили в компании. Ранее МЧС выпустило предупреждение о сильных порывах ветра в Свердловской области, которые могут достигать 25 метров в секунду. Сильный ветер 28 апреля снес уличный туалет, остановку и светофор, а на трассе упавшее из-за непогоды дерево парализовало движение. Спасатели рекомендовали жителям региона избегать нахождения на улице без необходимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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