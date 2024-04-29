Украинцы бегут в Словакию после нового закона о мобилизации

В Словакии на 82% выросло число фактов нелегального перехода границы с Украиной

29 апреля 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Украинцы нелегально бегут в Словакию из-за закона о мобилизации в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU С начала 2024 года число случаев нелегального перехода границы между Украиной и Словакией выросло на 82%. Это связано с реакцией граждан на недавний закон о мобилизации в стране. Об этом сообщил председатель комитета по обороне и безопасности Национального совета (парламента — прим.ред.) Словакии Тибор Гашпар. «Рост [числа случаев нелегального перехода границы], которые мы зафиксировали за первые четыре месяца [текущего года], составил 82%», — передает ТАСС слова Гашпара. Он добавил, что в этом случае речь идет о 300 нелегальных беженцах. Они пытались перебраться из Украины в Словакию в неустановленных для этого местах. Новость по теме Верховная Рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации: что изменится Гашпар отметил, что есть идеи, как помочь Киеву с возвращением некоторых граждан, достигших призывного возраста. Согласно его прогнозам, существует возможность увеличения количества попыток проникновения украинцев в Словакию. На Украине с февраля 2022 года действует и неоднократно продлевается всеобщая мобилизация. Власти страны принимают меры, направленные на предотвращение уклонения мужчин призывного возраста от службы в армии. В социальных сетях распространяются видеозаписи инцидентов, связанных с так называемой «силовой мобилизацией». Мужчины призывного возраста ищут способы покинуть Украину, иногда предпринимая опасные попытки пересечь границу. Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон, ужесточающий мобилизацию, что позволит мобилизовать дополнительное количество граждан. Новый закон вводит обязанность для всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней после его вступления в силу. Несмотря на негодование некоторых депутатов, сроки демобилизации в документе не указаны. С 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения. Выезд из страны для мужчин от 18 до 60 лет запрещен на период его действия. Из-за больших потерь в армии призываются люди старшего возраста, а также стремятся привлечь больше женщин для военной службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала 2024 года число случаев нелегального перехода границы между Украиной и Словакией выросло на 82%. Это связано с реакцией граждан на недавний закон о мобилизации в стране. Об этом сообщил председатель комитета по обороне и безопасности Национального совета (парламента — прим.ред.) Словакии Тибор Гашпар. «Рост [числа случаев нелегального перехода границы], которые мы зафиксировали за первые четыре месяца [текущего года], составил 82%», — передает ТАСС слова Гашпара. Он добавил, что в этом случае речь идет о 300 нелегальных беженцах. Они пытались перебраться из Украины в Словакию в неустановленных для этого местах. Гашпар отметил, что есть идеи, как помочь Киеву с возвращением некоторых граждан, достигших призывного возраста. Согласно его прогнозам, существует возможность увеличения количества попыток проникновения украинцев в Словакию. На Украине с февраля 2022 года действует и неоднократно продлевается всеобщая мобилизация. Власти страны принимают меры, направленные на предотвращение уклонения мужчин призывного возраста от службы в армии. В социальных сетях распространяются видеозаписи инцидентов, связанных с так называемой «силовой мобилизацией». Мужчины призывного возраста ищут способы покинуть Украину, иногда предпринимая опасные попытки пересечь границу. Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон, ужесточающий мобилизацию, что позволит мобилизовать дополнительное количество граждан. Новый закон вводит обязанность для всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней после его вступления в силу. Несмотря на негодование некоторых депутатов, сроки демобилизации в документе не указаны. С 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения. Выезд из страны для мужчин от 18 до 60 лет запрещен на период его действия. Из-за больших потерь в армии призываются люди старшего возраста, а также стремятся привлечь больше женщин для военной службы.