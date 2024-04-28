Автодорогу на Новый Уренгой открыли для движения

29 апреля 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Госавтоинспекция открыла движение транспорта на участке трассы Коротчаево — Новый Уренгой. Ограничений нет, сообщает ведомство в Telegram. «Открыто без ограничений движение по дороге Коротчаево-Новый Уренгой», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. Ранее на трассе Коротчаево — Новый Уренгой организовали реверсивное движение колонн в сопровождении спецтехники. ДСП выставило два поста. Движение на участке дороги Лабытнанги — Харп открылось после 18:00, сообщает автоинспекция Ямала. На участке дороги Пангоды-Новый Уренгой в аварию попали четыре машины, образовалась пробка.