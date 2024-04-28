Автодорогу на Новый Уренгой открыли для движения

Ограничений для передвижения транспорта нет
новость из сюжетаУдар снежной стихии по центральной части ЯНАО
Госавтоинспекция открыла движение транспорта на участке трассы Коротчаево — Новый Уренгой. Ограничений нет, сообщает ведомство в Telegram.
«Открыто без ограничений движение по дороге Коротчаево-Новый Уренгой», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. Ранее на трассе Коротчаево — Новый Уренгой организовали реверсивное движение колонн в сопровождении спецтехники. ДСП выставило два поста.
Движение на участке дороги Лабытнанги — Харп открылось после 18:00, сообщает автоинспекция Ямала. На участке дороги Пангоды-Новый Уренгой в аварию попали четыре машины, образовалась пробка.
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