28 апреля 2024

Автодорогу на Новый Уренгой открыли для движения

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Ограничений для передвижения транспорта нет Фото:
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Госавтоинспекция открыла движение транспорта на участке трассы Коротчаево — Новый Уренгой. Ограничений нет, сообщает ведомство в Telegram.

«Открыто без ограничений движение по дороге Коротчаево-Новый Уренгой», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. Ранее на трассе Коротчаево — Новый Уренгой организовали реверсивное движение колонн в сопровождении спецтехники. ДСП выставило два поста.

Движение на участке дороги Лабытнанги — Харп открылось после 18:00, сообщает автоинспекция Ямала. На участке дороги Пангоды-Новый Уренгой в аварию попали четыре машины, образовалась пробка.

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Госавтоинспекция открыла движение транспорта на участке трассы Коротчаево — Новый Уренгой. Ограничений нет, сообщает ведомство в Telegram. «Открыто без ограничений движение по дороге Коротчаево-Новый Уренгой», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. Ранее на трассе Коротчаево — Новый Уренгой организовали реверсивное движение колонн в сопровождении спецтехники. ДСП выставило два поста. Движение на участке дороги Лабытнанги — Харп открылось после 18:00, сообщает автоинспекция Ямала. На участке дороги Пангоды-Новый Уренгой в аварию попали четыре машины, образовалась пробка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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