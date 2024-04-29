Чехия обвинила РФ во взрывах на складах со снарядами для ВСУ

Чехия считает доказанной причастность Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России к двум взрывам на складах боеприпасов для Вооруженных сил Украины, произошедших в октябре и декабре 2014 года во Врбетице. Об этом заявили в пресс-службе чешской полиции.
«Полицейское управление считает доказанным, что взрывы двух складов во Врбетице совершили сотрудники ГРУ ВС РФ. Мотивом этого было предотвращение доставки оружия и боеприпасов», — сообщили на сайте ведомства. Также полиция указала на нехватку важной информации по делу. По данным ведомства, подозреваемые находятся в России, а так как российские власти отказались удовлетворить запросы, то расследование дела отложено.
Взрывы на двух складах произошли в октябре и декабре 2014 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Чехия перекладывает вину на Россию, так как не может расследовать инцидент объективно. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш так же указал на то, что взрывы на складах в 2014 году не были терактом со стороны России. Экс-президент Милош Земан отмечал, что следует провести надлежащее расследование дела и действовать «с холодной головой», пишет RT.
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Чехия считает доказанной причастность Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России к двум взрывам на складах боеприпасов для Вооруженных сил Украины, произошедших в октябре и декабре 2014 года во Врбетице. Об этом заявили в пресс-службе чешской полиции. «Полицейское управление считает доказанным, что взрывы двух складов во Врбетице совершили сотрудники ГРУ ВС РФ. Мотивом этого было предотвращение доставки оружия и боеприпасов», — сообщили на сайте ведомства. Также полиция указала на нехватку важной информации по делу. По данным ведомства, подозреваемые находятся в России, а так как российские власти отказались удовлетворить запросы, то расследование дела отложено. Взрывы на двух складах произошли в октябре и декабре 2014 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Чехия перекладывает вину на Россию, так как не может расследовать инцидент объективно. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш так же указал на то, что взрывы на складах в 2014 году не были терактом со стороны России. Экс-президент Милош Земан отмечал, что следует провести надлежащее расследование дела и действовать «с холодной головой», пишет RT.