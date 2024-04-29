29 апреля 2024

Чехия обвинила РФ во взрывах на складах со снарядами для ВСУ

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По мнению чешской полиции, во взрывах на складах виновата РФ Фото:

Чехия считает доказанной причастность Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России к двум взрывам на складах боеприпасов для Вооруженных сил Украины, произошедших в октябре и декабре 2014 года во Врбетице. Об этом заявили в пресс-службе чешской полиции.

«Полицейское управление считает доказанным, что взрывы двух складов во Врбетице совершили сотрудники ГРУ ВС РФ. Мотивом этого было предотвращение доставки оружия и боеприпасов», — сообщили на сайте ведомства. Также полиция указала на нехватку важной информации по делу. По данным ведомства, подозреваемые находятся в России, а так как российские власти отказались удовлетворить запросы, то расследование дела отложено.

Взрывы на двух складах произошли в октябре и декабре 2014 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Чехия перекладывает вину на Россию, так как не может расследовать инцидент объективно. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш так же указал на то, что взрывы на складах в 2014 году не были терактом со стороны России. Экс-президент Милош Земан отмечал, что следует провести надлежащее расследование дела и действовать «с холодной головой», пишет RT.

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Чехия считает доказанной причастность Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России к двум взрывам на складах боеприпасов для Вооруженных сил Украины, произошедших в октябре и декабре 2014 года во Врбетице. Об этом заявили в пресс-службе чешской полиции. «Полицейское управление считает доказанным, что взрывы двух складов во Врбетице совершили сотрудники ГРУ ВС РФ. Мотивом этого было предотвращение доставки оружия и боеприпасов», — сообщили на сайте ведомства. Также полиция указала на нехватку важной информации по делу. По данным ведомства, подозреваемые находятся в России, а так как российские власти отказались удовлетворить запросы, то расследование дела отложено. Взрывы на двух складах произошли в октябре и декабре 2014 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Чехия перекладывает вину на Россию, так как не может расследовать инцидент объективно. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш так же указал на то, что взрывы на складах в 2014 году не были терактом со стороны России. Экс-президент Милош Земан отмечал, что следует провести надлежащее расследование дела и действовать «с холодной головой», пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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