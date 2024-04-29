В Кургане пройдет прощание с погибшими сотрудниками полиции

30 апреля 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

В Кургане простятся с погибшими сотрудниками МВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прощание с курганскими полицейскими, погибшими в служебной командировке в Карачаево-Черкессии, состоится в областной филармонии. Об этом сообщает управление МВД РФ по Курганской области. «В фойе Курганской областной филармонии состоится прощание с погибшими в результате вооруженного нападения в Карачаево-Черкесии», — информирует telegram-канал ведомства. Прощание с подполковником Антоном Валиковым и старшиной Андреем Артамоновым состоится 1 мая с 9:00 до 11:30. Сотрудники курганской полиции погибли вечером 28 апреля при нападении группы вооруженных преступников. В полицейских бросили взрывное устройство, а затем открыли огонь из оружия. Два курганских полицейских погибли в ходе перестрелки. Еще один сотрудник был ранен. Полицейские находились в служебной командировке в республике Ингушетия. После обострения обстановки их переместили в соседнюю республику. Курганские власти заявили, что окажут помощь семьям погибших силовиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прощание с курганскими полицейскими, погибшими в служебной командировке в Карачаево-Черкессии, состоится в областной филармонии. Об этом сообщает управление МВД РФ по Курганской области. «В фойе Курганской областной филармонии состоится прощание с погибшими в результате вооруженного нападения в Карачаево-Черкесии», — информирует telegram-канал ведомства. Прощание с подполковником Антоном Валиковым и старшиной Андреем Артамоновым состоится 1 мая с 9:00 до 11:30. Сотрудники курганской полиции погибли вечером 28 апреля при нападении группы вооруженных преступников. В полицейских бросили взрывное устройство, а затем открыли огонь из оружия. Два курганских полицейских погибли в ходе перестрелки. Еще один сотрудник был ранен. Полицейские находились в служебной командировке в республике Ингушетия. После обострения обстановки их переместили в соседнюю республику. Курганские власти заявили, что окажут помощь семьям погибших силовиков.