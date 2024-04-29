29 апреля 2024

В Кургане пройдет прощание с погибшими сотрудниками полиции

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Церемония вручения ордена мужества родным погибшего в ходе СВО солдата Владислава Дятлова. Село Введенское. Курган , караул, оружие, мемориальная доска, прощание
В Кургане простятся с погибшими сотрудниками МВД Фото:

Прощание с курганскими полицейскими, погибшими в служебной командировке в Карачаево-Черкессии, состоится в областной филармонии. Об этом сообщает управление МВД РФ по Курганской области.

«В фойе Курганской областной филармонии состоится прощание с погибшими в результате вооруженного нападения в Карачаево-Черкесии», — информирует telegram-канал ведомства. Прощание с подполковником Антоном Валиковым и старшиной Андреем Артамоновым состоится 1 мая с 9:00 до 11:30.

Сотрудники курганской полиции погибли вечером 28 апреля при нападении группы вооруженных преступников. В полицейских бросили взрывное устройство, а затем открыли огонь из оружия. Два курганских полицейских погибли в ходе перестрелки. Еще один сотрудник был ранен.

Полицейские находились в служебной командировке в республике Ингушетия. После обострения обстановки их переместили в соседнюю республику. Курганские власти заявили, что окажут помощь семьям погибших силовиков.

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Прощание с курганскими полицейскими, погибшими в служебной командировке в Карачаево-Черкессии, состоится в областной филармонии. Об этом сообщает управление МВД РФ по Курганской области. «В фойе Курганской областной филармонии состоится прощание с погибшими в результате вооруженного нападения в Карачаево-Черкесии», — информирует telegram-канал ведомства. Прощание с подполковником Антоном Валиковым и старшиной Андреем Артамоновым состоится 1 мая с 9:00 до 11:30. Сотрудники курганской полиции погибли вечером 28 апреля при нападении группы вооруженных преступников. В полицейских бросили взрывное устройство, а затем открыли огонь из оружия. Два курганских полицейских погибли в ходе перестрелки. Еще один сотрудник был ранен. Полицейские находились в служебной командировке в республике Ингушетия. После обострения обстановки их переместили в соседнюю республику. Курганские власти заявили, что окажут помощь семьям погибших силовиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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