28 апреля 2024

Курганский полицейский, раненный при нападении в КЧР, в сознании

© Служба новостей «URA.RU»
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Раненый сотрудник из Кургана находится в сознании Фото:
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Курганские полицейские погибли в КЧР

Курганский полицейский, раненный при вооруженном нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии, находится в реанимации. Силовик в сознании. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из правоохранительных органов.

«Полицейский, раненный в Карачаево-Черкесии при вооруженном нападении, находится в реанимации. Он в сознании», — рассказал инсайдер. Раненный является сотрудником МО МВД России «Каргапольский».

Ранее URA.RU писало, что в Карачаевске пятеро вооруженных преступников напали на наряд ДПС. В ходе боестолкновения погибли два сотрудника полиции из Курганской области — замначальника отдела «Щучанский» Антон Валиков и полицейский водитель дежурной части отдела полиции № 1 Андрей Артамонов. Еще трое силовиков из КЧР получили ранения. Пятеро нападавших преступников были уничтожены.

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Курганский полицейский, раненный при вооруженном нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии, находится в реанимации. Силовик в сознании. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из правоохранительных органов. «Полицейский, раненный в Карачаево-Черкесии при вооруженном нападении, находится в реанимации. Он в сознании», — рассказал инсайдер. Раненный является сотрудником МО МВД России «Каргапольский». Ранее URA.RU писало, что в Карачаевске пятеро вооруженных преступников напали на наряд ДПС. В ходе боестолкновения погибли два сотрудника полиции из Курганской области — замначальника отдела «Щучанский» Антон Валиков и полицейский водитель дежурной части отдела полиции № 1 Андрей Артамонов. Еще трое силовиков из КЧР получили ранения. Пятеро нападавших преступников были уничтожены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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