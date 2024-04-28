Курганский полицейский, раненный при нападении в КЧР, в сознании

Курганский полицейский, раненный при вооруженном нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии, находится в реанимации. Силовик в сознании. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из правоохранительных органов.
«Полицейский, раненный в Карачаево-Черкесии при вооруженном нападении, находится в реанимации. Он в сознании», — рассказал инсайдер. Раненный является сотрудником МО МВД России «Каргапольский».
Ранее URA.RU писало, что в Карачаевске пятеро вооруженных преступников напали на наряд ДПС. В ходе боестолкновения погибли два сотрудника полиции из Курганской области — замначальника отдела «Щучанский» Антон Валиков и полицейский водитель дежурной части отдела полиции № 1 Андрей Артамонов. Еще трое силовиков из КЧР получили ранения. Пятеро нападавших преступников были уничтожены.
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Курганский полицейский, раненный при вооруженном нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии, находится в реанимации. Силовик в сознании. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из правоохранительных органов. «Полицейский, раненный в Карачаево-Черкесии при вооруженном нападении, находится в реанимации. Он в сознании», — рассказал инсайдер. Раненный является сотрудником МО МВД России «Каргапольский». Ранее URA.RU писало, что в Карачаевске пятеро вооруженных преступников напали на наряд ДПС. В ходе боестолкновения погибли два сотрудника полиции из Курганской области — замначальника отдела «Щучанский» Антон Валиков и полицейский водитель дежурной части отдела полиции № 1 Андрей Артамонов. Еще трое силовиков из КЧР получили ранения. Пятеро нападавших преступников были уничтожены.