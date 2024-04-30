Военкор Коц: в Работино еще остались очаги сопротивления. Видео

30 апреля 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Средств наблюдения у ВСУ достаточно, отметил Александр Коц Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В окрестностях Работино (Запорожская область) еще имеются отдельные точки сопротивления. Об этом заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. По его словам, это связано с нечетким восприятием обстановки в районе и проблемами в коммуникации. «Это, скорее, от непонимания обстановки вокруг и отсутствия связи. Закрепление идет тяжело, потому что от населенного пункта практически ничего не осталось», — заявил Коц в своем telegram-канале Kotsnews. По его словам, у бойцов ВСУ имеется достаточно средств наблюдения. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов сообщил, что Работино возвращен под полный контроль российских военных. По словам российских военкоров, бойцы ВСУ спасались из Работино бегством. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В окрестностях Работино (Запорожская область) еще имеются отдельные точки сопротивления. Об этом заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. По его словам, это связано с нечетким восприятием обстановки в районе и проблемами в коммуникации. «Это, скорее, от непонимания обстановки вокруг и отсутствия связи. Закрепление идет тяжело, потому что от населенного пункта практически ничего не осталось», — заявил Коц в своем telegram-канале Kotsnews. По его словам, у бойцов ВСУ имеется достаточно средств наблюдения. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов сообщил, что Работино возвращен под полный контроль российских военных. По словам российских военкоров, бойцы ВСУ спасались из Работино бегством.