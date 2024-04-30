Военкор Коц: в Работино еще остались очаги сопротивления. Видео

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Средств наблюдения у ВСУ достаточно, отметил Александр Коц Фото:
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В окрестностях Работино (Запорожская область) еще имеются отдельные точки сопротивления. Об этом заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. По его словам, это связано с нечетким восприятием обстановки в районе и проблемами в коммуникации.

«Это, скорее, от непонимания обстановки вокруг и отсутствия связи. Закрепление идет тяжело, потому что от населенного пункта практически ничего не осталось», — заявил Коц в своем telegram-канале Kotsnews. По его словам, у бойцов ВСУ имеется достаточно средств наблюдения.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов сообщил, что Работино возвращен под полный контроль российских военных. По словам российских военкоров, бойцы ВСУ спасались из Работино бегством.

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В окрестностях Работино (Запорожская область) еще имеются отдельные точки сопротивления. Об этом заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. По его словам, это связано с нечетким восприятием обстановки в районе и проблемами в коммуникации. «Это, скорее, от непонимания обстановки вокруг и отсутствия связи. Закрепление идет тяжело, потому что от населенного пункта практически ничего не осталось», — заявил Коц в своем telegram-канале Kotsnews. По его словам, у бойцов ВСУ имеется достаточно средств наблюдения. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов сообщил, что Работино возвращен под полный контроль российских военных. По словам российских военкоров, бойцы ВСУ спасались из Работино бегством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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