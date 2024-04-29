29 апреля 2024

В Тюмени задержан мужчина, совершивший убийство 22 года назад

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Задержанный в Тюмени мужчина убил пенсионера ножом в 2002 году Фото:

В Тюмени задержали мужчину, который совершил убийство пенсионера в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.

«В 2002 году в собственной квартире в Оренбурге было обнаружено тело 63-летнего мужчины с колото-резанными ранениями. Оренбургские полицейские в городе Тюмени задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в совершении этого незаконного деяния», — указано в сообщении.

Следствие по делу еще ведется. Ранее URA.RU писало, что тюменка нанесла мужу 15 ударов ножом в ходе ссоры.

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В Тюмени задержали мужчину, который совершил убийство пенсионера в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. «В 2002 году в собственной квартире в Оренбурге было обнаружено тело 63-летнего мужчины с колото-резанными ранениями. Оренбургские полицейские в городе Тюмени задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в совершении этого незаконного деяния», — указано в сообщении. Следствие по делу еще ведется. Ранее URA.RU писало, что тюменка нанесла мужу 15 ударов ножом в ходе ссоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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