В Тюмени задержан мужчина, совершивший убийство 22 года назад

Задержанный в Тюмени мужчина убил пенсионера ножом в 2002 году
В Тюмени задержали мужчину, который совершил убийство пенсионера в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.
«В 2002 году в собственной квартире в Оренбурге было обнаружено тело 63-летнего мужчины с колото-резанными ранениями. Оренбургские полицейские в городе Тюмени задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в совершении этого незаконного деяния», — указано в сообщении.
Следствие по делу еще ведется. Ранее URA.RU писало, что тюменка нанесла мужу 15 ударов ножом в ходе ссоры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!