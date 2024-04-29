В Тюмени задержан мужчина, совершивший убийство 22 года назад

30 апреля 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Задержанный в Тюмени мужчина убил пенсионера ножом в 2002 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени задержали мужчину, который совершил убийство пенсионера в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. «В 2002 году в собственной квартире в Оренбурге было обнаружено тело 63-летнего мужчины с колото-резанными ранениями. Оренбургские полицейские в городе Тюмени задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в совершении этого незаконного деяния», — указано в сообщении. Следствие по делу еще ведется. Ранее URA.RU писало, что тюменка нанесла мужу 15 ударов ножом в ходе ссоры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени задержали мужчину, который совершил убийство пенсионера в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. «В 2002 году в собственной квартире в Оренбурге было обнаружено тело 63-летнего мужчины с колото-резанными ранениями. Оренбургские полицейские в городе Тюмени задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в совершении этого незаконного деяния», — указано в сообщении. Следствие по делу еще ведется. Ранее URA.RU писало, что тюменка нанесла мужу 15 ударов ножом в ходе ссоры.