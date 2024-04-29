В Тюмени разыскивают пропавшего ребенка. Скрин

30 апреля 2024 в 19:24 Размер текста - 17 +

Кирилл Южаков ушел из дома днем и не вернулся Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени ушел из дома и пропал Кирилл Южаков 2014 года рождения. Поиски мальчика объявил поисковый отряд «Белая сова» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Обстоятельства пропажи: 30.04.2024 года в 11:40 ушел из дома по ул. Северной и до настоящего времени его местоположение неизвестно. Кирилл Южаков на вид 12-13 лет, рост 155-160 см, короткие волосы», — указано в сообщении. Всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения Кирилла просят звонить по телефону: +7 932 323 9911. Ориентировка на пропавшего Кирилла Южакова Поисковый отряд «Белая сова» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени ушел из дома и пропал Кирилл Южаков 2014 года рождения. Поиски мальчика объявил поисковый отряд «Белая сова» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Обстоятельства пропажи: 30.04.2024 года в 11:40 ушел из дома по ул. Северной и до настоящего времени его местоположение неизвестно. Кирилл Южаков на вид 12-13 лет, рост 155-160 см, короткие волосы», — указано в сообщении. Всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения Кирилла просят звонить по телефону: +7 932 323 9911.