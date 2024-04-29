29 апреля 2024

В Тюмени разыскивают пропавшего ребенка. Скрин

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, ступеньки, лестница, мальчик с телефоном, мальчик с собакой
Кирилл Южаков ушел из дома днем и не вернулся Фото:

В Тюмени ушел из дома и пропал Кирилл Южаков 2014 года рождения. Поиски мальчика объявил поисковый отряд «Белая сова» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Обстоятельства пропажи: 30.04.2024 года в 11:40 ушел из дома по ул. Северной и до настоящего времени его местоположение неизвестно. Кирилл Южаков на вид 12-13 лет, рост 155-160 см, короткие волосы», — указано в сообщении.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения Кирилла просят звонить по телефону: +7 932 323 9911.

Ориентировка на пропавшего Кирилла Южакова
Ориентировка на пропавшего Кирилла Южакова

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В Тюмени ушел из дома и пропал Кирилл Южаков 2014 года рождения. Поиски мальчика объявил поисковый отряд «Белая сова» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Обстоятельства пропажи: 30.04.2024 года в 11:40 ушел из дома по ул. Северной и до настоящего времени его местоположение неизвестно. Кирилл Южаков на вид 12-13 лет, рост 155-160 см, короткие волосы», — указано в сообщении. Всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения Кирилла просят звонить по телефону: +7 932 323 9911.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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