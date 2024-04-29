Кирилл Южаков ушел из дома днем и не вернулся
В Тюмени ушел из дома и пропал Кирилл Южаков 2014 года рождения. Поиски мальчика объявил поисковый отряд «Белая сова» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Обстоятельства пропажи: 30.04.2024 года в 11:40 ушел из дома по ул. Северной и до настоящего времени его местоположение неизвестно. Кирилл Южаков на вид 12-13 лет, рост 155-160 см, короткие волосы», — указано в сообщении.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения Кирилла просят звонить по телефону: +7 932 323 9911.
Ориентировка на пропавшего Кирилла Южакова
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!