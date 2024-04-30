30 апреля 2024
29 апреля 2024

Артюхов призвал ямальцев решать сообща важные задачи

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жителей с 1 Мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Первомаем Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обратился к ямальцам в праздник Весны и Труда. Он призвал жителей округа сообща решать важные задачи, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Первомай — символ добрых перемен. Этот праздник объединяет многие поколения россиян, которые своим трудом создавали нашу великую державу. Впереди у нас много важных задач, которые мы будем решать сообща. Уверен, каждый из нас сделает все, для того, чтобы наша страна и Ямал процветали и крепли», — передает слова Дмитрия Артюхова пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

Губернатор пожелал жителям весеннего настроения, успехов и благополучия. Он посоветовал посвятить этот день общению с родными и близкими людьми.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обратился к ямальцам в праздник Весны и Труда. Он призвал жителей округа сообща решать важные задачи, сообщает пресс-служба регионального правительства. «Первомай — символ добрых перемен. Этот праздник объединяет многие поколения россиян, которые своим трудом создавали нашу великую державу. Впереди у нас много важных задач, которые мы будем решать сообща. Уверен, каждый из нас сделает все, для того, чтобы наша страна и Ямал процветали и крепли», — передает слова Дмитрия Артюхова пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Губернатор пожелал жителям весеннего настроения, успехов и благополучия. Он посоветовал посвятить этот день общению с родными и близкими людьми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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