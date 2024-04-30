Артюхов призвал ямальцев решать сообща важные задачи

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жителей с 1 Мая

01 мая 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Первомаем Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обратился к ямальцам в праздник Весны и Труда. Он призвал жителей округа сообща решать важные задачи, сообщает пресс-служба регионального правительства. «Первомай — символ добрых перемен. Этот праздник объединяет многие поколения россиян, которые своим трудом создавали нашу великую державу. Впереди у нас много важных задач, которые мы будем решать сообща. Уверен, каждый из нас сделает все, для того, чтобы наша страна и Ямал процветали и крепли», — передает слова Дмитрия Артюхова пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Губернатор пожелал жителям весеннего настроения, успехов и благополучия. Он посоветовал посвятить этот день общению с родными и близкими людьми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обратился к ямальцам в праздник Весны и Труда. Он призвал жителей округа сообща решать важные задачи, сообщает пресс-служба регионального правительства. «Первомай — символ добрых перемен. Этот праздник объединяет многие поколения россиян, которые своим трудом создавали нашу великую державу. Впереди у нас много важных задач, которые мы будем решать сообща. Уверен, каждый из нас сделает все, для того, чтобы наша страна и Ямал процветали и крепли», — передает слова Дмитрия Артюхова пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Губернатор пожелал жителям весеннего настроения, успехов и благополучия. Он посоветовал посвятить этот день общению с родными и близкими людьми.