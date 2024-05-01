TAC: Байден пытается ввязать Украину в вечную войну

01 мая 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

Администрация Джо Байдена пытается гарантировать вечную войну на Украине Фото: Official White House / Adam Schultz Администрация президента США Джо Байдена не хочет прекращать военные действия на Украине. Об этом сообщили в журнале The American Conservative. Авторы статьи отметили, что сейчас проходят переговоры между Вашингтоном и Киевом по безопасности, которые отражают обязательства Украины перед Европой на десять лет. «Вашингтон и Киев ведут переговоры о двустороннем соглашении по безопасности, которое отражает десятилетние обязательства, которые Украина взяла на себя перед рядом европейских держав <…> Внешнеполитический блок принял решение: еще как минимум 10 лет [вести боевые действия]. Неужели еще слишком рано называть это вечной войной?» — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что администрация пытается гарантировать вечную войну на Украине. По данным бюджетного управления Конгресса, расходы на оборону будут оставаться на высоком уровне не только в текущем году, но, возможно, и в течение всего десятилетия из-за пакета помощи. В материале отметили, что эти финансовые усилия могут быть недостаточными для долгосрочных обязательств. Ранее американский предприниматель Илон Маск сообщил, что США придерживаются идеи «вечной войны» на Украине, не предлагая ясные варианты для завершения конфликта. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и союзники планируют удвоить усилия по поиску ресурсов для ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация президента США Джо Байдена не хочет прекращать военные действия на Украине. Об этом сообщили в журнале The American Conservative. Авторы статьи отметили, что сейчас проходят переговоры между Вашингтоном и Киевом по безопасности, которые отражают обязательства Украины перед Европой на десять лет. «Вашингтон и Киев ведут переговоры о двустороннем соглашении по безопасности, которое отражает десятилетние обязательства, которые Украина взяла на себя перед рядом европейских держав <…> Внешнеполитический блок принял решение: еще как минимум 10 лет [вести боевые действия]. Неужели еще слишком рано называть это вечной войной?» — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что администрация пытается гарантировать вечную войну на Украине. По данным бюджетного управления Конгресса, расходы на оборону будут оставаться на высоком уровне не только в текущем году, но, возможно, и в течение всего десятилетия из-за пакета помощи. В материале отметили, что эти финансовые усилия могут быть недостаточными для долгосрочных обязательств. Ранее американский предприниматель Илон Маск сообщил, что США придерживаются идеи «вечной войны» на Украине, не предлагая ясные варианты для завершения конфликта. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и союзники планируют удвоить усилия по поиску ресурсов для ВСУ.