Маск обвинил США в преследовании идеи «вечной» войны на Украине

09 апреля 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

В США не предлагают понятных вариантов завершения украинского конфликта, заявил Илон Маск Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты придерживаются идеи «вечной войны» на Украине, не предлагая ясные варианты для завершения конфликта. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск. «Это реальная проблема — то, что никогда даже не определялась конечная цель, просто вечная война», — написал Маск в соцсети Х в ответ на пост пользователя о выступлении лидера демократического большинства в Сенате США Чака Шумера относительно помощи Украине. Пользователь прокомментировал выступление Шумера, в котором тот заявил, что из-за затягивания процесса с помощью в Конгрессе «заморожены» дальнейшие действия по Украине, добавив, что политик не смог объяснить, каким образом можно достичь предполагаемой «победы» для Киева. Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе 4 апреля заявил, что Вашингтон и его союзники планируют удвоить усилия по поиску ресурсов для Украины. По словам конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, некоторые законодатели США хотят отправить американские войска в зону украинского конфликта, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты придерживаются идеи «вечной войны» на Украине, не предлагая ясные варианты для завершения конфликта. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск. «Это реальная проблема — то, что никогда даже не определялась конечная цель, просто вечная война», — написал Маск в соцсети Х в ответ на пост пользователя о выступлении лидера демократического большинства в Сенате США Чака Шумера относительно помощи Украине. Пользователь прокомментировал выступление Шумера, в котором тот заявил, что из-за затягивания процесса с помощью в Конгрессе «заморожены» дальнейшие действия по Украине, добавив, что политик не смог объяснить, каким образом можно достичь предполагаемой «победы» для Киева. Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе 4 апреля заявил, что Вашингтон и его союзники планируют удвоить усилия по поиску ресурсов для Украины. По словам конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, некоторые законодатели США хотят отправить американские войска в зону украинского конфликта, передает Life.