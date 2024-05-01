Происшествия В парламенте Грузии снова подрались депутаты из-за закона об иноагентах. Видео 01 мая 2024 в 14:16 Размер текста - 17 + Грузинские депутаты вновь подрались из-за закона об иноагентах Фото: Владимир Андреев © URA.RU В парламенте Грузии депутаты перед началом заседания устроили драку. Камнем преткновения вновь стал закон об иноагентах. «Инцидент начался из-за словесной перепалки представителей оппозиции и правящей партии „Грузинская мечта“, которые поддерживают действия силовиков», — заявил ТАСС. Трансляцию заседания можно посмотреть на youtube-канале парламента. Новость по теме Протесты в Грузии обернулись стрельбой и избиением лидера оппозиции: главное к утру 1 мая Ранее в Тбилиси развернулся масштабный митинг против закона об иностранных агентах. Протесты начались перед зданием парламента, где рассматривают данный законопроект. Полиция открыла стрельбу резиновыми пулями по протестующим. Депутаты уже устраивали драки во время обсуждения законопроекта. Последние потасовки произошли 3 апреля и 15 апреля. Кадры конфликтов политиков попали в прямой эфир грузинского телеканала 1TV.GE. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В парламенте Грузии депутаты перед началом заседания устроили драку. Камнем преткновения вновь стал закон об иноагентах. «Инцидент начался из-за словесной перепалки представителей оппозиции и правящей партии „Грузинская мечта“, которые поддерживают действия силовиков», — заявил ТАСС. Трансляцию заседания можно посмотреть на youtube-канале парламента. Ранее в Тбилиси развернулся масштабный митинг против закона об иностранных агентах. Протесты начались перед зданием парламента, где рассматривают данный законопроект. Полиция открыла стрельбу резиновыми пулями по протестующим. Депутаты уже устраивали драки во время обсуждения законопроекта. Последние потасовки произошли 3 апреля и 15 апреля. Кадры конфликтов политиков попали в прямой эфир грузинского телеканала 1TV.GE. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям