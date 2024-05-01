В парламенте Грузии депутаты перед началом заседания устроили драку. Камнем преткновения вновь стал закон об иноагентах.
«Инцидент начался из-за словесной перепалки представителей оппозиции и правящей партии „Грузинская мечта“, которые поддерживают действия силовиков», — заявил ТАСС. Трансляцию заседания можно посмотреть на
Ранее в Тбилиси развернулся масштабный митинг против закона об иностранных агентах. Протесты начались перед зданием парламента, где рассматривают данный законопроект. Полиция открыла стрельбу резиновыми пулями по протестующим.
Депутаты уже устраивали драки во время обсуждения законопроекта. Последние потасовки произошли 3 апреля и 15 апреля. Кадры конфликтов политиков попали в прямой эфир грузинского телеканала 1TV.GE.
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