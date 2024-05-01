Пермская команда DS Crew поразила фанатов новым видео на песню Ленни Кравица

02 мая 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

DS Crew продолжают покорять фанатов своими танцами Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермская танцевальная команда DS Crew выпустила новый клип. Танец под песню «TK421» исполнителя Ленни Кравица за ночь собрал на YouTube тысячи просмотров и сотни восторженных комментариев. «Сложнейшая хоряга, невероятно круто исполнено! Я вообще не понимаю, как можно такое придумать и воплотить в танец», — пишет пользователь evgenrysich. «Удивительно, казалось бы куда уж лучше, но мастерство ребят продолжает расти», — отмечает shustovanatalia9661. Группа DS Crew стала популярной после победы в проекте «Новые танцы» на ТНТ. Они начали активную гастрольную деятельность, а также запустили свою школу хореографии. Свои видео они публикуют на YouTube . Предыдущий номер был поставлен на песню Майкла Джексона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермская танцевальная команда DS Crew выпустила новый клип. Танец под песню «TK421» исполнителя Ленни Кравица за ночь собрал на YouTube тысячи просмотров и сотни восторженных комментариев. «Сложнейшая хоряга, невероятно круто исполнено! Я вообще не понимаю, как можно такое придумать и воплотить в танец», — пишет пользователь evgenrysich. «Удивительно, казалось бы куда уж лучше, но мастерство ребят продолжает расти», — отмечает shustovanatalia9661. Группа DS Crew стала популярной после победы в проекте «Новые танцы» на ТНТ. Они начали активную гастрольную деятельность, а также запустили свою школу хореографии. Свои видео они публикуют на YouTube. Предыдущий номер был поставлен на песню Майкла Джексона.