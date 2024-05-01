01 мая 2024

Пермская команда DS Crew поразила фанатов новым видео на песню Ленни Кравица

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Церемония вручения Строгоновской премии. Пермь, DS Crew
DS Crew продолжают покорять фанатов своими танцами Фото:

Пермская танцевальная команда DS Crew выпустила новый клип. Танец под песню «TK421» исполнителя Ленни Кравица за ночь собрал на YouTube тысячи просмотров и сотни восторженных комментариев.

«Сложнейшая хоряга, невероятно круто исполнено! Я вообще не понимаю, как можно такое придумать и воплотить в танец», — пишет пользователь evgenrysich. «Удивительно, казалось бы куда уж лучше, но мастерство ребят продолжает расти», — отмечает shustovanatalia9661.

Группа DS Crew стала популярной после победы в проекте «Новые танцы» на ТНТ. Они начали активную гастрольную деятельность, а также запустили свою школу хореографии. Свои видео они публикуют на YouTube. Предыдущий номер был поставлен на песню Майкла Джексона.

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Пермская танцевальная команда DS Crew выпустила новый клип. Танец под песню «TK421» исполнителя Ленни Кравица за ночь собрал на YouTube тысячи просмотров и сотни восторженных комментариев. «Сложнейшая хоряга, невероятно круто исполнено! Я вообще не понимаю, как можно такое придумать и воплотить в танец», — пишет пользователь evgenrysich. «Удивительно, казалось бы куда уж лучше, но мастерство ребят продолжает расти», — отмечает shustovanatalia9661. Группа DS Crew стала популярной после победы в проекте «Новые танцы» на ТНТ. Они начали активную гастрольную деятельность, а также запустили свою школу хореографии. Свои видео они публикуют на YouTube. Предыдущий номер был поставлен на песню Майкла Джексона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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