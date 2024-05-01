Пермская команда DS Crew поразила фанатов новым видео на песню Ленни Кравица

Пермская танцевальная команда DS Crew выпустила новый клип. Танец под песню «TK421» исполнителя Ленни Кравица за ночь собрал на YouTube тысячи просмотров и сотни восторженных комментариев.
«Сложнейшая хоряга, невероятно круто исполнено! Я вообще не понимаю, как можно такое придумать и воплотить в танец», — пишет пользователь evgenrysich. «Удивительно, казалось бы куда уж лучше, но мастерство ребят продолжает расти», — отмечает shustovanatalia9661.
Группа DS Crew стала популярной после победы в проекте «Новые танцы» на ТНТ. Они начали активную гастрольную деятельность, а также запустили свою школу хореографии. Свои видео они публикуют на YouTube. Предыдущий номер был поставлен на песню Майкла Джексона.
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Пермская танцевальная команда DS Crew выпустила новый клип. Танец под песню «TK421» исполнителя Ленни Кравица за ночь собрал на YouTube тысячи просмотров и сотни восторженных комментариев. «Сложнейшая хоряга, невероятно круто исполнено! Я вообще не понимаю, как можно такое придумать и воплотить в танец», — пишет пользователь evgenrysich. «Удивительно, казалось бы куда уж лучше, но мастерство ребят продолжает расти», — отмечает shustovanatalia9661. Группа DS Crew стала популярной после победы в проекте «Новые танцы» на ТНТ. Они начали активную гастрольную деятельность, а также запустили свою школу хореографии. Свои видео они публикуют на YouTube. Предыдущий номер был поставлен на песню Майкла Джексона.