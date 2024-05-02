У скончавшейся родственницы актрисы Пожарской осталось трое детей

02 мая 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Младшей дочери Светланы Троневой всего пять лет (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU У скончавшейся дальней родственницы актрисы Дианы Пожарской жительницы Первоуральска (Свердловская область) Светланы Троневой осталось трое несовершеннолетних детей. Об этом URA.RU рассказала родственница женщины. Троневой было 45 лет. «Она работала на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ) в отделе кадров. Старшему сыну — 16 лет, средней дочери — 14, младшей — пять лет», — сообщила собеседница агентства. Новость по теме Семья рассказала, как в Екатеринбурге умирала родственница актрисы Пожарской О смерти Троневой стало известно вечером 2 мая. Днем ранее Пожарская в соцсетях призывала свердловчан помочь семье — придать ситуацию огласке. Родные скончавшейся рассказали URA.RU, что у Троневой было неврологическое заболевание. Из-за этого она могла на время терять возможность двигаться. Так она упала и сломала ребра. Но об этом узнала во время поездки Санкт-Петербург, где ее осмотрели врачи. Оттуда она вернулась в Первоуральск. Дома ей стало хуже, она начала терять сознание. Близкие повезли ее в городскую больницу. Там врачи якобы отказали в госпитализации (при этом в свердловском минздраве опровергают этот факт), из-за чего Троневу увезли в платную клинику Екатеринбурга. Ночью 2 мая она умерла. Причина смерти пока неизвестна, родные готовятся к похоронам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У скончавшейся дальней родственницы актрисы Дианы Пожарской жительницы Первоуральска (Свердловская область) Светланы Троневой осталось трое несовершеннолетних детей. Об этом URA.RU рассказала родственница женщины. Троневой было 45 лет. «Она работала на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ) в отделе кадров. Старшему сыну — 16 лет, средней дочери — 14, младшей — пять лет», — сообщила собеседница агентства. О смерти Троневой стало известно вечером 2 мая. Днем ранее Пожарская в соцсетях призывала свердловчан помочь семье — придать ситуацию огласке. Родные скончавшейся рассказали URA.RU, что у Троневой было неврологическое заболевание. Из-за этого она могла на время терять возможность двигаться. Так она упала и сломала ребра. Но об этом узнала во время поездки Санкт-Петербург, где ее осмотрели врачи. Оттуда она вернулась в Первоуральск. Дома ей стало хуже, она начала терять сознание. Близкие повезли ее в городскую больницу. Там врачи якобы отказали в госпитализации (при этом в свердловском минздраве опровергают этот факт), из-за чего Троневу увезли в платную клинику Екатеринбурга. Ночью 2 мая она умерла. Причина смерти пока неизвестна, родные готовятся к похоронам.