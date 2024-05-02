02 мая 2024
01 мая 2024

В ЯНАО похолодает до -14 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед.Челябинск, погода, гололед, климат, лед
В Салехарде 4 мая будет -14 градусов Фото:

В ЯНАО 4 мая спрогнозировали температуру воздуха до -14 градусов. Об этом сообщили синоптики на сайте Gismeteo.

«В Салехарде 4 мая похолодает от -5 до -14 градусов. Ветер слабый — четыре метра в секунду. Осадки не предвидятся. День будет облачный», — указано в прогнозе.

В Новом Уренгое в этот день ночью обещают небольшой снег. Температура опустится до -11 градусов. Ветер — семь метров в секунду.

В Ноябрьске похолодает в течение дня до -12 градусов. День будет облачный, ночью обещают снегопад. Ветер сильный — 12 метров в секунду.

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В ЯНАО 4 мая спрогнозировали температуру воздуха до -14 градусов. Об этом сообщили синоптики на сайте Gismeteo. «В Салехарде 4 мая похолодает от -5 до -14 градусов. Ветер слабый — четыре метра в секунду. Осадки не предвидятся. День будет облачный», — указано в прогнозе. В Новом Уренгое в этот день ночью обещают небольшой снег. Температура опустится до -11 градусов. Ветер — семь метров в секунду. В Ноябрьске похолодает в течение дня до -12 градусов. День будет облачный, ночью обещают снегопад. Ветер сильный — 12 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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