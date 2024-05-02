В ЯНАО похолодает до -14 градусов

В Салехарде 4 мая будет -14 градусов
В ЯНАО 4 мая спрогнозировали температуру воздуха до -14 градусов. Об этом сообщили синоптики на сайте Gismeteo.
«В Салехарде 4 мая похолодает от -5 до -14 градусов. Ветер слабый — четыре метра в секунду. Осадки не предвидятся. День будет облачный», — указано в прогнозе.
В Новом Уренгое в этот день ночью обещают небольшой снег. Температура опустится до -11 градусов. Ветер — семь метров в секунду.
В Ноябрьске похолодает в течение дня до -12 градусов. День будет облачный, ночью обещают снегопад. Ветер сильный — 12 метров в секунду.
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